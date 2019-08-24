закрыть
24 августа 2019, суббота, 20:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как выглядят бюджетные квартиры Минска, в которых можно жить сразу после покупки

1
  • 24.08.2019, 19:03
  • 2,483
Как выглядят бюджетные квартиры Минска, в которых можно жить сразу после покупки

В подборке однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

В новом обзоре tut.by — бюджетные однокомнатные и двухкомнатные квартиры столицы, в которые не надо вкладываться после покупки.

Однокомнатные: Калиновского, 43

Квартира площадью 31 квадратный метр в панельной хрущевке 1963 года постройки. В квартире была сделана перепланировка, в результате которой появилась спальня в 9 квадратных метров и кухня-столовая. Жилье продается с мебелью и аксессуарами, говорится в объявлении. Цена — 39,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1287 за «квадрат».

Волоха, 12

Квартира площадью 31 квадратный метр расположена в кирпичном доме 1966 года постройки. В объявлении о продаже этого жилья говорится, что текущая его планировка — студия. Площадь лоджии — 5 квадратных метров. Цена — 46 тысяч долларов в эквиваленте, по 1479 долларов за квадратный метр.

Ротмистрова, 32

Площадь квартиры — 35 квадратных метров, находится в панельной девятиэтажке 1984 года постройки. Санузел раздельный, есть застекленный балкон. Цена — 46,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1334 за квадратный метр.

Чкалова, 11

Квартира площадью 43 квадратных метра расположена в кирпичной хрущевке. В доме уже был сделан капремонт. В квартире полностью заменена электропроводка и сантехническое оборудование, выровнены стены и потолки, установлены новые стеклопакеты и двери. Квартира продается с мебелью, говорится в объявлении о продаже. Цена — 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1127 долларов за квадратный метр.

Краснослободская, 15\1

Квартира расположена в микрорайоне Чижовка. Дом кирпичный, 1969 года постройки, после капремонта. Площадь квартиры — 33 квадратных метра. Санузел раздельный, балкон застеклен. Цена — 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1452 за квадратный метр.

Алтайская, 78\3

Квартира площадью 33 квадратных метра расположена в панельной девятиэтажке 1982 года постройки. Жилье с новым ремонтом готово к проживанию. Встроенная кухня с бытовой техникой. На полу в комнате — паркет, на кухне и коридоре — плитка. Цена — 48,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1463 доллара за «квадрат».

Двухкомнатные: переулок Клумова, 19

Квартира расположена в хрущевке 1963 года постройки. В прошлом году в доме был капремонт. Площадь квартиры — 46 квадратных метров. Жилье, говорится в объявлении, полностью готово к проживанию. Цена — 54,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1193 за квадратный метр.

Калиновского, 7

Квартира площадью 46 квадратных метров находится в панельной хрущевке на пятом этаже. Дом после капремонта. В квартире также был сделан ремонт: установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, заменены все трубы. В коридоре и на кухне пол облицован плиткой, в комнатах полы деревянные. Встроенная кухня с техникой остается новым хозяевам, говорится в объявлении о продаже. Цена — 58,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1276 долларов за квадратный метр.

Кедышко, 13

Квартира площадью 46 квадратных метров со свежим ремонтом расположена в хрущевке 1961 года постройки. В доме был сделан капремонт. Квартира также с ремонтом. Цена — 59,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1299 за «квадрат».


популярное за неделю

Мнение

Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия Виталий Портников
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич