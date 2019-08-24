Доступные осенние продукты, которые будут полезны здоровью 1 24.08.2019, 19:05

Один из них — картофель.

В преддверии осеннего ухудшения погоды и разгула простуды специалисты советуют налегать на овощи и фрукты - они помогут укрепить иммунитет перед наступлением трудного для здоровья сезона, пишет сайт healthinfo.ua.

Картофель. Скромная картошка является, пожалуй, самым дешевым источником пищевого калия, одного из важнейших минералов для здоровья человека. Калий участвует в регуляции уровня жидкостей, кровяного давления и нервной системы, при его недостатке могут возникать как физические, так и психические нарушения.

По словам диетологов из Университета Вашингтона, картофель позволяет получать не только необходимый организму калий, но и витамин С – один из лучших защитников иммунитета. Главное – есть картофель не жареным и без дополнительных калорийных соусов.

Тыква. Мужчинам тыква приносит особую пользу, связанную с тем, что этот овощ укрепляет здоровье предстательной железы. Для женщин употребление тыквы служит защитой от заболеваний молочных желез.

Тыква эффективно укрепляет иммунитет. Она является источником бета-каротина, железа, магния, кальция, витаминами групп B, K, C, E, PP и A, - все эти полезные вещества можно получить, если готовить тыкву на пару, варить ее или запекать. ты. Благодаря употреблению тыквы уменьшается уровень вредного холестерина в крови, укрепляются мышцы, улучшается состояние кожи, повышается активность мозга.

Яблоки. Для здоровья очень полезны созревающие осенью сорта яблок, которые практически вплоть до наступления весны обеспечивают организм витаминами и клетчаткой. Их употребление делает крепче иммунную защиту организма, улучшает пищеварение, очищает от токсинов.

Согласно имеющимся данным, люди, которые регулярно едят яблоки, в среднем на 12% реже страдают от заболеваний сосудов и сердца. Ученые отмечают, что у любителей яблок в организме ниже уровень маркеров воспаления.

Шиповник. Эта доступная ягода – идеальный помощник в укреплении иммунитета. Шиповник является великолепным источником витаминов, органических кислот и эфирных масел, которые очень полезны для улучшения самочувствия при гипертонической болезни.

Исследование, проводившееся учеными в Швеции, показало, что ежедневное употребление напитков на основе экстракта шиповника сокращает опасность развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней.

Свекла. Будучи дешевым и доступным продуктом питания, свекла эффективно оздоровляет сердце. Содержание в свекле определенного соотношения натрия и кальция обеспечивает нормальную циркуляцию крови и вместе с этим – необходимое всем внутренним органам питание. В свекле содержится более 50% натрия и 5 % кальция – именно в такой пропорции обеспечивается лучшая растворимость кальция в крови. Данная особенность усвоения свеклы позитивно влияет на состояние кровеносных сосудов - они становится лучше защищенными от негативного процесса затвердения сосудистой ткани, а также от повышения артериального давления и других нарушений сердечной системы.