Фотофакт: Как пресс-служба Лукашенко ретуширует фото диктатора 6 24.08.2019, 19:25

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Разница бросается в глаза.

На фотографии своей пресс-службы Лукашенко во время визита в Ивьевский район предстал с одной фигурой, пишет «Салідарнасць».

Но в сюжете телеканала «Беларусь 1» диктатор получился уже совсем не таким подтянутым.

Пресс-служба Лукашенко регулярно публикует ретушированные фотоснимки диктатора. При визитах Лукашенко в другие страны появляются фотографии, на которых его тучность начинает бросаться в глаза.