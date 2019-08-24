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Фотофакт: Как пресс-служба Лукашенко ретуширует фото диктатора

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  • 24.08.2019, 19:25
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Фотофакт: Как пресс-служба Лукашенко ретуширует фото диктатора

Разница бросается в глаза.

На фотографии своей пресс-службы Лукашенко во время визита в Ивьевский район предстал с одной фигурой, пишет «Салідарнасць».

Но в сюжете телеканала «Беларусь 1» диктатор получился уже совсем не таким подтянутым.

Пресс-служба Лукашенко регулярно публикует ретушированные фотоснимки диктатора. При визитах Лукашенко в другие страны появляются фотографии, на которых его тучность начинает бросаться в глаза.


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