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Геннадий Федынич и Игорь Комлик год на «домашней химии»

  • 24.08.2019, 19:42
Геннадий Федынич и Игорь Комлик год на «домашней химии»
Геннадий Федынич и Игорь Комлик
Фото: spring96.org

Международное сообщество стало на защиту лидеров профсоюза РЭП.

Год назад - 24 августа 2018 - суд Советского района вынес приговор по уголовному делу председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика, пишет правозащитный центр «Весна».

Обоих признали виновными в «уклонении от уплаты налогов» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса) и наказали ограничением свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.

Кроме того суд постановил взыскать с обвиняемых 47 560 рублей, а также судебные расходы в размере 1400 рублей.

После оглашения приговора белорусское правозащитное сообщество выступило с заявлением, в котором призвало власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика, а также прекратить давление на независимое профсоюзное движение и отказаться от неправомерного вмешательства в его деятельность.

Международное сообщество стало на защиту лидеров профсоюза РЭП. Так Обсерватория по защите правозащитников посчитала, что действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.

По мнению международной правозащитной организации Front Line Defenders преследование профсоюзных лидеров связано исключительно с их мирной и законной работой в области защиты прав человека. Поэтому власти Беларуси должны немедленно отменить приговоры против руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и полностью восстановить их свободу.

С требованием отменить наказание лидерам независимого профсоюза РЭП обратились к президенту Беларуси Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов (МКП).

Однако Минский городской суд 9 ноября оставил приговор Геннадию Федыничу и Игорю Комлику без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Сейчас правозащитники подготовили документальный фильм "Один день "химика" Федынича", который будет представлен на следующей неделе.

Напомним, Геннадий Федынич был задержан 2 августа 2017 года. На его квартире и по месту работы прошли обыски, были изъяты носители информации, документы. На офис организации был наложен арест. Позже Федынич был отпущен под подписку о невыезде за пределы страны.

Уголовное дело также было возбуждено в отношении Игоря Комлика, главного бухгалтера профсоюза РЭП. Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь провели обыски дома у Игоря Комлика, Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, а также в офисе профсоюза РЭП и центральном офисе Белорусского независимого профсоюза в Солигорске. Изъяты компьютерная техника и финансовые документы.

По официальной информации Комитета государственного контроля Республики Беларусь в ходе проверки в рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что «председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств». В 2011 году от нерезидентов Беларуси на счет в Литве поступали деньги в иностранной валюте общим размером 140 тысяч евро. По расчету Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сумма неуплаченных налогов составила 22 867 рубля 10 копеек.

Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа 2017 года по 2 октября 2017 года. Его также освободили из СИЗО под подписку о невыезде.


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