В центре Петербурга активисты провели одиночные пикеты ко Дню независимости Украины
- 24.08.2019, 19:51
К участникам пикетов, которые держали в руках флаг Украины, подходили прохожие.
В центре Санкт-Петербурга на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой прошла серия одиночных пикетов ко Дню Независимости Украины, который празднуют 24 августа.
Трансляцию пикетов вела в «Фейсбуке» Ольга Смирнова, пишет сайт Крым.Реалии.
К участникам пикетов, которые держали в руках флаг Украины и плакаты с поздравлением Украины, подходили сотрудники российской полиции и прохожие. Некоторые из них поддерживали, а некоторые осуждали пикеты.
Как сообщает правозащитный портал «ОВД-инфо», в 16 часов российские силовики задержали участника серии пикетов в солидарность с Украиной Алексея Соловьева. Позднее Соловьева отпустили после того, как взяли у него объяснения.
По словам Соловьева, задержание произошло еще до начала его участия в акции: он даже не успел достать плакат из пакета.
24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость (до тех пор она входила в качестве Украинской Советской Социалистической Республики в состав СССР). Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден 1 декабря 1991-го всенародным голосованием. Государственным праздником это событие стало только с июня 1992 года, когда Верховная Рада постановила считать 24 августа Днем Независимости Украины.