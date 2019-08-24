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В центре Петербурга активисты провели одиночные пикеты ко Дню независимости Украины

  • 24.08.2019, 19:51
В центре Петербурга активисты провели одиночные пикеты ко Дню независимости Украины

К участникам пикетов, которые держали в руках флаг Украины, подходили прохожие.

В центре Санкт-Петербурга на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой прошла серия одиночных пикетов ко Дню Независимости Украины, который празднуют 24 августа.

Трансляцию пикетов вела в «Фейсбуке» Ольга Смирнова, пишет сайт Крым.Реалии.

К участникам пикетов, которые держали в руках флаг Украины и плакаты с поздравлением Украины, подходили сотрудники российской полиции и прохожие. Некоторые из них поддерживали, а некоторые осуждали пикеты.

Как сообщает правозащитный портал «ОВД-инфо», в 16 часов российские силовики задержали участника серии пикетов в солидарность с Украиной Алексея Соловьева. Позднее Соловьева отпустили после того, как взяли у него объяснения.

По словам Соловьева, задержание произошло еще до начала его участия в акции: он даже не успел достать плакат из пакета.

24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость (до тех пор она входила в качестве Украинской Советской Социалистической Республики в состав СССР). Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден 1 декабря 1991-го всенародным голосованием. Государственным праздником это событие стало только с июня 1992 года, когда Верховная Рада постановила считать 24 августа Днем Независимости Украины.


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