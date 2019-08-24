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Показавшая несколько впечатляющих трюков панда стала звездой Сети

  • 24.08.2019, 20:05
Показавшая несколько впечатляющих трюков панда стала звездой Сети

Веселое видео сняли в Китае.

Наблюдать за пандами почти всегда очень интересно и чрезвычайно весело, особенно если они ведут себя как главная героиня этих кадров, снятых в Китае, пишет сайт 120.su.

Вряд ли у животного была возможность посмотреть мультфильм «Кунг-фу панда», но оно доказало, что такие персонажи вполне могут встречаться не только на экране, но и в реальной жизни.

Панда подумала, что она является неплохой мастерицей боевых искусств и показала целую серию впечатляющих трюков. Наверняка она сильно огорчилась бы, если бы узнала, что смотрится вовсе не грозно и смертоносно, а весьма комично.


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