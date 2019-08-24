Лайнер ограниченного применения 24.08.2019, 20:10

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Последняя зарубежная авиакомпания избавляется от «Суперджетов».

Мексиканская авиакомпания Interjet решила продать российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, сообщают «Ведомости». Interjet — вторая по величине компания, использующая эти лайнеры, после «Аэрофлота». У российского перевозчика их 49, у мексиканского — 22, пишет журналист «Новой газеты» Мария Ефимова.

Interjet — единственная коммерческая компания за пределами России, которая использует SSJ, отмечает старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. Сейчас авиакомпания ищет покупателей на все принадлежащие ей самолеты, один из которых поврежден и не подлежит ремонту.

Причина такого решения Interjet — тяжелое финансовое положение.

Авиакомпания стала проигрывать конкуренцию другим перевозчикам, национальная мексиканская валюта, песо, обвалилась, а керосин подорожал.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев добавляет, что в случае с мексиканской авиакомпанией проблемой стала и труднодоступность запчастей — Interjet не могла своевременно получать исправные детали. «Это в результате стало приводить к простоям и дальнейшему ухудшению финансового положения перевозчика. В моем представлении вместо того, чтобы обеспечивать сложную, дорогостоящую и опытную логистику ради одного эксплуатанта на всем континенте, имеет смысл задуматься над тем, чтобы вернуть эти самолеты в Россию, где обеспечить поддержание их летной годности будет на порядок проще», — считает он.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что с начала эксплуатации мексиканской авиакомпанией SSJ100 поменялся рынок. «Когда Interjet начинал летать на этих самолетах, они работали на тех маршрутах, где полетов практически до этого не было и пассажиропоток был маленький. Поэтому они и взяли эти самолеты. Но люди распробовали, раскатали маршрут, и стали летать в больших объемах пассажиры. Соответственно, авиакомпании стало выгодно летать на больших самолетах. Выполнить один рейс на большом самолете, конечно, выгоднее, чем два на SuperJet. Поэтому они стали менять их на самолеты большей вместимости», — объясняет он.

В «Гражданских самолетах Сухого» утверждают, что Interjet не собирается полностью отказываться от SSJ100. «Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании. Изменение интенсивности эксплуатации самолетов SSJ100 в мексиканской Interjet — результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны», — сообщили РБК в компании.

Официально компания об отказе от SSJ100 не сообщала. «Разговоры идут довольно давно, но пока нет подтверждения. Я не хочу делать много комплиментов SSJ как надежному и экономичному самолету, но к разговорам о прекращении эксплуатации, о возврате самолета лизингодателю тоже нужно относиться с некоторой долей скепсиса. Как только представители Interjet об этом скажут, это можно будет обсуждать», — считает Крамаренко.

Помимо этого днем ранее РБК рассказал о письме главы ФАС Игоря Артемьева в правительство. Он утверждал, что эксплуатация иностранных самолетов-аналогов в два раза дешевле. Из-за этого усредненная цена на маршрутах, где пассажиров перевозит Superjet, на 20% выше, чем на таких же маршрутах с иностранными самолетами. Для решения этой проблемы Артемьев предложил субсидировать из бюджета расходы на лизинг Superjet100 и минимизировать затраты при простоях самолетов.

«Невозможно посчитать среднюю стоимость билета на конкретный SuperJet», — отмечает Крамаренко. Он добавляет, что у самолета меньших размеров всегда стоимость так называемых креслокилометров выше из-за его размеров. «Никто и никогда не считает стоимость перелета на каждом конкретном направлении, как не рассчитывается стоимость конкретного воздушного судна.

Если компания несет повышенные расходы по обслуживанию SuperJet, то это раскладывается на все рейсы компании, на все направления, а не только там, где летает SuperJet», — объясняет Гусаров.

ФАС указывает, что тенденция наблюдается на маршрутах, где «Аэрофлот» использует SSJ. «Возникает резонный вопрос: «Аэрофлот», который позиционирует себя как премиальный перевозчик, — один из самых дорогих на российском рынке. Может быть, разница в цене связана не с типом воздушного судна, а с тем, какой сервис предлагается на борту? Может быть, это связано с коммерческой политикой самой авиакомпании? Ответа на этот вопрос мы не получаем», — говорит Пантелеев.

При этом приобретать SuperJet для российских авиакомпаний достаточно выгодно. По мнению экспертов, существующие меры поддержки самолетов этой модели достаточны. «Вопрос заключается в том, что нужно в конце-то концов заняться и самолетом, а именно заменить поставщиков тех агрегатов, чья надежность вызывает наибольшее количество претензий, и продолжать формировать склады запчастей, чтобы любой отказ, любая неисправность не приводили к длительному простою самолета на земле, чтобы в кратчайшие сроки необходимые запчасти ставились на самолет и он возвращался в эксплуатацию», — говорит Пантелеев. Он отмечает, что решить эту проблему без государственной поддержки будет сложно, так как создание системы послепродажного обслуживания стоит достаточно дорого.

Выручка от продаж SSJ100 в первом полугодии этого года снизились более чем в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом «Аэрофлот» по-прежнему планирует закупить самолеты этой модели, в общей сложности 100 лайнеров к 2026 году.