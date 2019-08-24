Как могилевчане протестуют против действий чиновников
- 24.08.2019, 20:20
В последнее время жители областного центра все чаще заявляют свое несогласие с политикой городских властей.
Жители нескольких домов в могилевском микрорайоне Соломенка не соглашаются с возведением многоэтажки. Люди говорят, что проект не предусматривает развития социальной и транспортной инфраструктуры и ухудшит условия проживания, передает «Радыё Свабода».
О микрорайоне: на 15 тысяч населения - одна школа и два сада
К городскому центру - 20 минут общественным транспортом.
Население более 15 тысяч человек.
Одна переполненная школа № 40. Дети учатся в три смены.
Два загруженных детских сада. Возведение новых в перспективе.
Машинам скорой помощи, пожарной службы и коммунального обслуживания добираться до домов в районе трудно, так как проезды плохо спланированы.
Жители о уплотнении: Чиновники решают жилищные проблемы, вредя окружающей среде
О возведении многоэтажки жильцы узнали две недели назад от геодезистов, которые брали пробы грунта. Позже их сведения подтвердили другие источники. Чтобы не допустить стройки, собрали уже 400 подписей.
9-этажку с 120 квартирами возведут на площадке шириной менее 100 метров между домом на улице Каштановой, 24-А и школьным стадионом.
Жители окрестных домов возмущены, что «стройка будет вестись над головами школьников». Растения, высаженные ими 20 лет назад, уничтожат. Сами же они окажутся в «бетонном мешке». Школа и детские сады будут загружены еще больше, проезды заблокируют транспорт. Жители считают: власть пытается решить жилищные проблемы, снижая качество проживания и вредя окружающей среде.
Как протестуют в Могилеве против уплотнения
В феврале 2019 года жители спального района «30 лет Победы» выступили против строительства на школьном стадионе многоэтажки. Горисполком «с учетом мысли большинства населения» отозвал проект, и «сейчас рассматривается вопрос о модернизации стадиона».
В 2019 году, несмотря на протест жителей, начали возводить восьмиэтажку с четырьмя подъездами на проспекте Мира рядом с рекой. Это центр города и граница охранной исторической части. Общественный протест не повлиял на горисполком. Дом строит частная организация.
В микрорайоне «Спутник» жители протестуют против возведения трех многоэтажных домов вместо запланированной школы. В единственной местной школе, рассчитанной на 1020 мест, учится 2400 детей. Власти обещают отказаться от одного дома и построить детский сад.
В 2019 году начали уплотнять жилой массив на улице 1-ой Южной. На детской площадке возле дома 16 возводят многоквартирный дом. Жильцы собрали 150 подписей против стройки. Письменно обращались в горисполком, но тщетно.
В 2018 году жители нескольких домов по проспекту Димитрова не разрешили уплотнить площадку магазином «Санта-Бремор». Собрали более 200 подписей. Проект отозвали, а магазин построили в другом микрорайоне.