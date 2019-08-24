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Как могилевчане протестуют против действий чиновников

  • 24.08.2019, 20:20
Как могилевчане протестуют против действий чиновников
Фото: «Радыё Свабода»

В последнее время жители областного центра все чаще заявляют свое несогласие с политикой городских властей.

Жители нескольких домов в могилевском микрорайоне Соломенка не соглашаются с возведением многоэтажки. Люди говорят, что проект не предусматривает развития социальной и транспортной инфраструктуры и ухудшит условия проживания, передает «Радыё Свабода».

О микрорайоне: на 15 тысяч населения - одна школа и два сада

К городскому центру - 20 минут общественным транспортом.

Население более 15 тысяч человек.

Одна переполненная школа № 40. Дети учатся в три смены.

Два загруженных детских сада. Возведение новых в перспективе.

Машинам скорой помощи, пожарной службы и коммунального обслуживания добираться до домов в районе трудно, так как проезды плохо спланированы.

Жители о уплотнении: Чиновники решают жилищные проблемы, вредя окружающей среде

О возведении многоэтажки жильцы узнали две недели назад от геодезистов, которые брали пробы грунта. Позже их сведения подтвердили другие источники. Чтобы не допустить стройки, собрали уже 400 подписей.

Фото: «Радыё Свабода»

9-этажку с 120 квартирами возведут на площадке шириной менее 100 метров между домом на улице Каштановой, 24-А и школьным стадионом.

Жители окрестных домов возмущены, что «стройка будет вестись над головами школьников». Растения, высаженные ими 20 лет назад, уничтожат. Сами же они окажутся в «бетонном мешке». Школа и детские сады будут загружены еще больше, проезды заблокируют транспорт. Жители считают: власть пытается решить жилищные проблемы, снижая качество проживания и вредя окружающей среде.

Фото: «Радыё Свабода»

Как протестуют в Могилеве против уплотнения

В феврале 2019 года жители спального района «30 лет Победы» выступили против строительства на школьном стадионе многоэтажки. Горисполком «с учетом мысли большинства населения» отозвал проект, и «сейчас рассматривается вопрос о модернизации стадиона».

В 2019 году, несмотря на протест жителей, начали возводить восьмиэтажку с четырьмя подъездами на проспекте Мира рядом с рекой. Это центр города и граница охранной исторической части. Общественный протест не повлиял на горисполком. Дом строит частная организация.

Фото: «Радыё Свабода»

В микрорайоне «Спутник» жители протестуют против возведения трех многоэтажных домов вместо запланированной школы. В единственной местной школе, рассчитанной на 1020 мест, учится 2400 детей. Власти обещают отказаться от одного дома и построить детский сад.

В 2019 году начали уплотнять жилой массив на улице 1-ой Южной. На детской площадке возле дома 16 возводят многоквартирный дом. Жильцы собрали 150 подписей против стройки. Письменно обращались в горисполком, но тщетно.

Фото: «Радыё Свабода»

В 2018 году жители нескольких домов по проспекту Димитрова не разрешили уплотнить площадку магазином «Санта-Бремор». Собрали более 200 подписей. Проект отозвали, а магазин построили в другом микрорайоне.

Фото: «Радыё Свабода»

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