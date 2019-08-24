С воскресенья водителей будут штрафовать за невключенный свет фар 24.08.2019, 20:37

Ездить со включенным ближним светом фар нужно до 5 сентября.

С 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание — дети!», сообщили tut.by в УГАИ МВД Республики Беларусь.

В ГАИ напомнили, что, согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ водители обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин (ч. 3 ст. 18.14 КоАП Беларуси).

Инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах. Водителям также следует помнить о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки несовершеннолетних.

Напомним, согласно проекту указа Лукашено об изменениях в ПДД, в пункт 166.9 хотят внести изменения. Если документ примут, то ближний свет или дневные ходовые огни нужно будет включать не «в период проведения Министерством внутренних дел республиканских специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения», а в конкретные даты — с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.