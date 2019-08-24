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День независимости Украины: 15 самых ярких фото

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  • 24.08.2019, 20:45
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День независимости Украины: 15 самых ярких фото

Марш защитников Украины собрал в центре Киева более 15 тысяч человек.

24 августа 2019 года Украина празднует свой 28-й День независимости — в годовщину принятия Верховной Радой Акта провозглашения независимости.

«Новое время» собрало самые яркие кадры торжеств, проведенных в этот день.

Главные события прошли в столице: это организованное Офисом президента Шествие достоинства с участием Владимира и Елены Зеленских, а также народный Марш защитников Украины — он собрал в центре Киева более 15 тыс. человек.

1. Владимир и Елена Зеленский в окружении сотен детей на Аллее Героев Небесной сотни.

Фото: Пресс-служба ОП

2. Украинские военные с непокрытой головой: минута молчания в память о погибших защитниках страны в начале Шествия достоинства.

Фото: Пресс-служба ОП

3. Торжественный караул вносит на Майдан флаг Украины.

Фото: Пресс-служба ОП

4. Церемония поднятия флага.

Фото: Пресс-служба ОП

5. Три президента Украины — Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук — среди зрителей Шествия достоинства. Петр Порошенко на церемонию не пришел, однако позже появился на приеме в Мариинском дворце.

Фото: Secret Service Entertainment Agency

6. Родные погибших защитников Украины, приглашенные на Шествие достоинства.

Фото: Пресс-служба ОП

7. Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии вручения наград на Майдане.

Фото: Пресс-служба ОП

8. Украинские военные, представляющие все виды войск, отправляются шествием к Европейской площади.

Фото: Пресс-служба ОП

9. Строевые колонны ветеранов собираются на Марш защитников по главным улицам Киева.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

10. Эмоции одного из зрителей Марша защитников Украины.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

11. Дети, матери и жены погибших воинов Украины — в первых рядах Марша защитников.

Фото: Андрій Баштовий via Twitter

12.Тысячи людей выстроились на тротуарах вдоль Крещатика (на фото), бульвара Шевченко, улицы Владимирской и других проспектов Киева, чтобы приветствовать Марш защитников.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Его участникам аплодировали, скандировали слова благодарности и приветствие «Слава Україні». Родных погибших встречали словами «Герої не вмирають»

13. Участники Марша вносят на главную площадь Киева гигантский флаг Украины.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

14. Огромные колонны ветеранов-участников АТО и ООС идут по Крещатику.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

15. Тысячи зрителей и участников Марша защитников собрались в завершение шествия на Майдане Незалежности.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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