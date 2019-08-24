День независимости Украины: 15 самых ярких фото

День независимости Украины: 15 самых ярких фото3
- 24.08.2019, 20:45
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Марш защитников Украины собрал в центре Киева более 15 тысяч человек.
24 августа 2019 года Украина празднует свой 28-й День независимости — в годовщину принятия Верховной Радой Акта провозглашения независимости.
«Новое время» собрало самые яркие кадры торжеств, проведенных в этот день.
Главные события прошли в столице: это организованное Офисом президента Шествие достоинства с участием Владимира и Елены Зеленских, а также народный Марш защитников Украины — он собрал в центре Киева более 15 тыс. человек.
1. Владимир и Елена Зеленский в окружении сотен детей на Аллее Героев Небесной сотни.
2. Украинские военные с непокрытой головой: минута молчания в память о погибших защитниках страны в начале Шествия достоинства.
3. Торжественный караул вносит на Майдан флаг Украины.
4. Церемония поднятия флага.
5. Три президента Украины — Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук — среди зрителей Шествия достоинства. Петр Порошенко на церемонию не пришел, однако позже появился на приеме в Мариинском дворце.
6. Родные погибших защитников Украины, приглашенные на Шествие достоинства.
7. Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии вручения наград на Майдане.
8. Украинские военные, представляющие все виды войск, отправляются шествием к Европейской площади.
9. Строевые колонны ветеранов собираются на Марш защитников по главным улицам Киева.
10. Эмоции одного из зрителей Марша защитников Украины.
11. Дети, матери и жены погибших воинов Украины — в первых рядах Марша защитников.
12.Тысячи людей выстроились на тротуарах вдоль Крещатика (на фото), бульвара Шевченко, улицы Владимирской и других проспектов Киева, чтобы приветствовать Марш защитников.
Его участникам аплодировали, скандировали слова благодарности и приветствие «Слава Україні». Родных погибших встречали словами «Герої не вмирають»
13. Участники Марша вносят на главную площадь Киева гигантский флаг Украины.
14. Огромные колонны ветеранов-участников АТО и ООС идут по Крещатику.
15. Тысячи зрителей и участников Марша защитников собрались в завершение шествия на Майдане Незалежности.