В Болгарии ученые нашли уникальный артефакт, принадлежащий римскому солдату 24.08.2019, 20:48

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Экспонат нашли на месте древнеримского города Деултум.

Во время археологических исследований в Болгарии был найден уникальный экспонат. Это произошло на месте древнеримского города Деултум, который расположен рядом с деревней Дебелт в Бургасской области, сообщает politeka.net со ссылкой на Sofia Globe. Это предмет стал для ученых большим открытием, сделанным за последние 40 лет.

Археологи нашли фрагмент диплома, который выдавался во время правления императора Веспасиана в 69-79 годах н. е. Эта находка является только частью бронзовой таблицы. Это так называемый военный билет. Его получали после 25 лет службы солдаты-перегрины, которые не были гражданами Рима, но после получения этого диплома вознаграждались полными римскими гражданскими правами.

Графолог из Софийского университета Николай Шаранков установил, что в нем содержится выдержка из указа римского императора Адриана, выданного 17 июля 122 года. Документом правитель распустил солдат из вспомогательных подразделений в римской провинции Нижняя Дакия. Ветеранов селили в городе Деултум.

Анализ показывает, что спустя полвека после основания римские императоры продолжали поселять в Деултуме ветеранов. В настоящее время команда археологов ищет, где находился форум колонии. Как многие предполагают, что он расположен ближе к югу от курорта.