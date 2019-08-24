Как США спасали Россию 9 24.08.2019, 21:15

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Америка десятилетиями помогала России.

Сегодня будет пост на одну весьма интересную тему. О том, как США неоднократно, на протяжении десятилетий и даже столетий спасали Россию от страшного голода. Что самое печальное — в современной путинской России всё поставлено с ног на голову, и именно Америка и американцы объявлены главными врагами России, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Не советская власть, которая десятилетиями уничтожала народ, устраивала голодоморы и высылала людей в концлагеря (убив десятки миллионов), а Америка — которая десятилетиями помогала России. Вот такой вот парадокс.

Все факты, когда США помогали России и СССР, сейчас тщательно замалчиваются пропагандистскими СМИ, а про те факты, которые уже нельзя скрыть из-за их огромных масштабов обычно говорится так — "ну и что что нам помогали, да что они нам там помогли, мы и сами бы справились!".

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как США много раз спасали Россию от голода.

Как спасали Россию в XIX веке.

Начнём, пожалуй, с того, как США спасали Россию в XIX веке — это чтобы вы понимали, что случаи спасения были не разовыми, а многоразовыми. В 1891-1892 годах основную часть российского Черноземья и Среднего Поволжья охватил голод из-за неурожая и слабости крестьянских хозяйств в этой местности. Нормальных программ помощи для подобных кризисов в России тех лет не существовало, и в сёлах начался голод — который, к тому же, усугубился эпидемиями тифа и холеры, которые возникали из-за общей низкой культуры быта и антисанитарии.

На фото ниже — деревня Пермяево в 1891-92 году, это чтобы вы понимали, как примерно выглядел быт тех лет. На заглавном фото в посте, кстати, тоже запечатлён быт одной из тех деревень.

Узнав о том, что люди в России голодают, в США решили оказать голодающим масштабную помощь. Сразу в нескольких штатах — Миннесота, Небраска, Айова и Пенсильвания были организованы комитеты по помощи голодающим россиянам, а чуть позже подобный комитет был создан и в Нью-Йорке. Комитеты проводили благотворительные концерты и спектакли, собирая средства для помощи голодающим россиянам, и в итоге в сборе средств участвовали практически все слои населения в США — от богачей до бедняков.

На средства, собранные фондами, был сформирован так называемый "Флот голода" — 5 огромных пароходов, груженых пшеничной и кукурузной мукой, зерном, овощами, фруктами, медикаментами и одеждой. Первый корабль "Indiana" прибыл в Россию в марте 1892 года и привёз 1900 тонн продовольствия. А ещё правительство США представило некоторым российским губерниям финансовую помощь.

События были столь значительные, что знаменитый русский художник Айвазовский посвятил им две картины, написанные в 1892 году. Первая называется "Раздача продовольствия":

А вторая — "Корабль помощи". Наэтом полотне изображён приход парохода "Миссури" в Россию с 2800 тоннами продовольствия на борту.

Уверен, что в современной путинской России в голодающие районы не допустили бы никаких америкосов и никакие корабли, это недостойно "великой империи" — власти говорили бы всем с улыбкой, что "всё в порядке, всё под контролем", а потом просто послали бы солдат с мешками убрать трупы...

Голод в Поволжье и Лендлиз.

Прошло всего 30 лет после описанных выше событий, как на Россию снова обрушился голод — на этот раз он был вызван неумелой, а зачастую и сознательно вредительской политикой советских властей — которые стремились "удушить бунтующее крестьянство", иногда в прямом смысле этого слова — забрасывая людей газовыми бомбами. Только по официальным данным, голод 1921-22 года в Поволжье унёс около 5 миллионов жизней.

Америка и вновь решила помочь России, собрав гуманитарную помощь на сумму около 80 миллионов долларов (на современные деньги это суммы в миллиардах). Занималась этим американская миссия ARA, которая открывала в Поволжье благотворительные столовые. Вот так выглядели сотрудники миссии в России тех лет:

Помимо столовых, сотрудники ARA бесплатно раздавали голодающим продуктовые наборы, состоящие из чая, сахара, муки, пищевых жиров, риса, сгущённого молока и консервов. Всего за 1921-23 годы голодающие россияне получили от "проклятых америкосов" 1.163.296 таких посылок — ежедневно американцы кормили от 7 до 10 миллионов россиян.

Что интересно — тогдашние россияне были намного более благодарными и понимали, что США буквально спасли их от голодной смерти. На этом фото 1922 года — жители Самарской области на коленях благодарят американцев за спасённые жизни:

Через 20 лет после поволжского голодомора случилась Вторая мировая война — в которой США и вновь помогали "великому и могучему СССР" всем, чем только можно — едой, техникой, медикаментами и прочим подобным. В этот раз помощи было поставлено аж на 9,4 миллиарда долларов (для современных цифр сумму умножайте в несколько раз). Про Ленд-лиз написано уже очень много, поэтому ограничусь лишь коротким комментарием — во время Второй мировой войны США в очередной раз бескорыстно кормили Россию, о чём многие нынешние россияне благополучно забыли.

Гуманитарная помощь умирающему СССР.

В последние годы совка в советских магазинах был страшный дефицит — не хватало даже самых простых товаров, было примерно то же самое, что сейчас происходит в Венесуэле — совок везде одинаковый и воспроизводит себя на всех континентах с аптекарской точностью. США и тут пришли на помощь СССР, начав поставки гуманитарной помощи — о чём договорился лично Михаил Горбачёв с Джорджем Бушем. Вот примерно так выглядели советские магазины в последние годы совка, посмотри как похорошели магазины при развитом социализме!

Говоря про американскую гуманитарную помощь, обычно вспоминают "ножки Буша" — но на самом деле куриные окорочка были лишь небольшой частью помощи — которая особенно запомнилась потому, что была дешевым и натуральным источником белка, в позднем совке даже такой простой продукт, как куриное мясо, был дефицитом. Помимо "ножек Буша", в СССР поставлялись десятки видов муки и круп, всевозможных каш быстрого приготовления, консервов, различных видов сухого молока и детского питания. Во многих семьях эти американские продукты были единственной едой в дополнение к кислому советскому хлебу "кирпич".

Неблагодарные потомки. Вместо эпилога.

Как видите — уже с конца XIX века Америка много раз кормила Россию, и не просто кормила — а в буквальном смысле спасала от голода. Не будет большим преувеличением сказать, что американская помощь спасла десятки миллионов жизней — тогда как советская власть десятки миллионов жизней уничтожила.

И вот парадокс — сейчас главным врагом россиян является не та самая советская власть, а Америка. Многие неблагодарные потомки выживших благодаря американской помощи, накрученные путинской пропагандой, читают сейчас книжки про "попаданцев" с названиями вроде "Сталинский десант над Вашингтоном", после чего сучат кулачками перед носом — воображая, как будут сражаться с американцами "за мировое господство". И всё это было бы смешно, когда не было бы так грустно...

Такие дела.

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