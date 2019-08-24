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Белорусский хоккеист Воробей перешел в финский «Пеликанс»

  • 24.08.2019, 21:27
Белорусский хоккеист Воробей перешел в финский «Пеликанс»
Павел Воробей

Он получит опыт выступлений в высшем дивизионе Финляндии и хоккейной Лиге чемпионов.

Белорусский защитник «Автомобилиста» Павел Воробей продолжит карьеру в Финляндии, информирует официальный сайт клуба, пишет tribuna.com.

Хоккеист проведет следующий сезон в «Пеликанс», где получит опыт выступлений в высшем дивизионе Финляндии и хоккейной Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне 21-летний Воробей провел 27 матчей в составе «Сибири», отметившись 2 передачами при показателе полезности «-3» и 33 штрафных минутах. В мае новосибирский клуб обменял права на хоккеиста в «Автомобилист».


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