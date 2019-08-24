«Самый влиятельный подросток»: Как Грета Тунберг стала символом экодвижения 24.08.2019, 21:38

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Фото: MICHAEL CAMPANELLA/GETTY IMAGES

К своим 16 годам шведская школьница успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира.

К своим 16 годам шведская школьница Грета Тунберг, решившая однажды прогулять занятия ради протестной акции, успела стать номинантом на Нобелевскую премию мира, "человеком года" по версии GQ, выступить в Давосе и в британском парламенте, встретиться с Бараком Обамой и Папой Римским, передает русская служба ВВС.

Еще год назад о ней не знал почти никто. Сейчас ее называют самым влиятельным подростком. Журналисты рассказывают, как 16-летняя школьница стала символом и вдохновителем экодвижения.

Помог внук Грейс Келли

23 сентября в Нью-Йорке пройдет саммит ООН по изменению климата. Организаторы пригласили 16-летнюю Грету выступить на мероприятии, и девочка с радостью приняла предложение. Публичные выступления давно стали для школьницы привычным делом. Сложность оказалась в том, чтобы придумать, как добраться до США из Европы.

Тунберг принципиально не летает на самолетах: они, по ее убеждению, наносят экологии слишком большой вред. Единственный альтернативный способ - по воде. Помощь предложили Пьер Казираги, внук тринадцатого князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли, и Борис Херрманн, владелец необычной гоночной яхты.

18-метровая Malizia II - одна из самых быстроходных парусных яхт на планете. Судно оборудовано солнечными батареями и подводными турбинами, которые генерируют электричество на борту. На яхте нет туалета: взамен - обычное ведро. Кухни тоже нет. Уединиться негде. Чтобы попить, придется воспользоваться опреснителем соленой воды.

Грета отплыла из британского Плимута 14 августа. Путешествие до Америки должно занять около двух недель. За ее передвижениями можно следить на интерактивной карте; согласно ей, до Нью-Йорка осталось более двух с половиной тысяч километров.

ФОто: WPA POOL/GETTY IMAGES

16-летней Тунберг никогда еще не приходилось жить в таких условиях. Перед поездкой она признавалась, что немного нервничает. "Я не знаю, насколько сложным может быть путешествие: возникнет ли морская болезнь, затоскую ли по дому или просто испугаюсь чего-нибудь", - говорила Грета.

Перед отплытием она сказала журналистам, что точно будет скучать по двум своим собакам - лабрадорам Рокси и Мозесу. С собой Грета взяла много книг: сейчас она читает "Тише" Сюзан Кейн, книгу об интровертах - таких же, как она сама.

Прогулять школу ради климата

Год назад Грета Тунберг решила прогулять занятия в школе. Вместо уроков она пришла к зданию шведского парламента и села с плакатом на мостовой перед входом.

На листовках, которые она вскоре начала раздавать прохожим, было написано: "Я делаю это, потому что вам, взрослым, плевать на мое будущее". С этого начался экоактивизм Греты. Идея прогулять занятия понравилась многим школьникам и студентам по всему миру, которые начали массово присоединяться к протесту шведской школьницы.

Самой Тунберг неожиданная популярность далась нелегко.

Фото: FABRICE COFFRINI/AFP/GETTY IMAGES

Школьница и сама признается: она не видит места для компромиссов в вопросах изменения климата. В мире, в котором живет Грета, нет места для "оттенков серого": если ученые сходятся во мнении, что выбросы в атмосферу нужно сократить, значит, их нужно сократить.

Родители Греты признаются, что увлеченность вопросами экологии стала для дочери - ни много ни мало - способом жить. Правда, они не очень довольны тем, что дочь прогуливает занятия.

"Она должна быть в школе, мы не можем поддерживать ее решение [прогулять занятия]. Но мы уважаем ее желание отстаивать свою позицию. Она может либо сидеть дома и быть очень несчастной, либо протестовать и быть счастливой", - говорил ее отец Сванте Тунберг.

Он признается, что Грета заставила всю семью изменить образ жизни. До того как дочь начала читать книги, посвященные изменению климата, Сванте, по его словам, ничего не знал об этой проблеме.

Семья Тунберг не имеет отношения к экологическим движениям. Сванте Тунберг - писатель, арт-менеджер и актер. А мать Греты Малена Эрнман - оперная певица. В 2009 году она представляла Швецию на конкурсе "Евровидение", который проходил в Москве. Эрнман заняла 21-е место.

СМИ любят писать о том, что юная Грета так повлияла на семью, что Малена Эрнман под влиянием дочери даже завершила карьеру оперной певицы: такая работа предполагает частые перелеты, которые наносят вред окружающей среде. Сванте Тунберг же сопровождает дочь во всех ее поездках по миру.

"Тоталитарная уверенность"

Попытки оппонентов критиковать 16-летнюю Грету почти всегда приводили к тому, что большое количество ее сторонников и экоактивистов вставало на защиту девочки единым фронтом. Самый известный случай произошел с участием австралийского журналиста и колумниста Эндрю Болта, который и назвал Тунберг "самым влиятельным подростком".

В своей колонке для Herald Sun он написал, что "никогда не видел столь юную девушку, которую бы такое количество взрослых людей воспринимали как гуру".

Фото: NURPHOTO/GETTY IMAGES

Папа Римский пожал Грете руку, поздравил девушку и посоветовал ей "продолжать работать". С вниманием слушал Тунберг и Майкл Гоув, британский министр по защите окружающей среды, который признался, что благодаря Грете и другим активистам понял, что "пора действовать".

Сама Грета разборчиво подходит к выбору собеседников. Когда журналисты спросили у нее, встретится ли она в США с Дональдом Трампом, она назвала такую возможность пустой тратой времени.

Но не все политики были рады инициативам Греты. Бывший британский премьер-министр Тереза Мэй сказала, что школьные забастовки ее сторонников увеличивают нагрузку на учителей, а сами протестующие "зря потратили время занятий". Мэй в целом положительно относилась к заинтересованности школьников проблемами экологии, но подчеркивала, что лучше сначала получить образование и стать профессионалами, чтобы помогать решать проблемы на другом уровне.