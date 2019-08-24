Фотофакт: Над оккупированным Крымом запестрели желто-синие флаги 3 24.08.2019, 21:59

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Во многих городах полуострова подняли сегодня украинские флаги.

24 августа, в День Независимости Украины, в оккупированном Россией Крыму во многих городах подняли украинские флаги.

Об этом сообщают блогеры в социальных сетях, пишет «Апостроф».

Желто-синий флаг запестрел в городах Севастополь и Алушта. В последнем жители подняли его над одним из домов города вечером 23 августа - в День флага Украины. Также национальный символ поставили на горе и на скале в море на аннексированном полуострове.

Пользователи сети поздравили крымчан с украинским праздником - 28 годовщиной Независимости.