закрыть
25 августа 2019, воскресенье, 0:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: Над оккупированным Крымом запестрели желто-синие флаги

3
  • 24.08.2019, 21:59
  • 2,790
Фотофакт: Над оккупированным Крымом запестрели желто-синие флаги

Во многих городах полуострова подняли сегодня украинские флаги.

24 августа, в День Независимости Украины, в оккупированном Россией Крыму во многих городах подняли украинские флаги.

Об этом сообщают блогеры в социальных сетях, пишет «Апостроф».

Желто-синий флаг запестрел в городах Севастополь и Алушта. В последнем жители подняли его над одним из домов города вечером 23 августа - в День флага Украины. Также национальный символ поставили на горе и на скале в море на аннексированном полуострове.

Пользователи сети поздравили крымчан с украинским праздником - 28 годовщиной Независимости.


популярное за неделю

Мнение

Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия Виталий Портников
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш
Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш Максим Винярский
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко
Ситуация начала потихоньку выходить из-под контроля Лукашенко Валерий Карбалевич