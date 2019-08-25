Израиль нанес ракетный удар по иранским дронам в Сирии 25.08.2019, 8:03

Удар был нанесен в превентивных целях.

Израиль нанес ракетный удар по позициям в Сирии, чтобы уничтожить иранские дроны-убийцы. Об этом представитель израильской армии заявил в ночь на воскресенье, 25 августа, сообщает dw.com.

По словам израильских военных, удар по Сирии был нанесен в превентивных целях, а дроны должны были позже атаковать объекты на севере Израиля. Военные отметили, что начиненные взрывчаткой беспилотники действуют как боевые ракеты.

Крушение и взрыв дронов в Ливане

В тот же день представители группировки "Хезболлах" в ливанском Бейруте сообщили о крушении одного дрона и взрыве другого. Остается неясным, кто управлял этими дронами и как их планировалось использовать.

Менее чем через три недели в Израиле состоятся досрочные выборы в парламент. В конце мая парламент инициировал самороспуск из-за провала переговоров о создании правительственной коалиции.