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Зачем Беларуси 18 округов вместо шести областей?

  • 25.08.2019, 8:21
Зачем Беларуси 18 округов вместо шести областей?

Мнение граждан об административной реформе.

Беларусь — страна шести регионов, но скоро может всё измениться, дело в том, что стоит вопрос о разделении её на 18 округов, якобы это сделает жизнь в нашем государстве легче, лучше и богаче.

Что денег в бюджетах этих самых округов станет больше, да и в целом подтянутся отстающие регионы. Но как может быть на самом деле? Журналисты gomel.today пообщались с экспертом и узнали мнения гомельчан на этот счёт, и вот какие ответы мы получили.


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