Оксана Юшкевич: Выступаю за импичмент всей сегодняшней власти 5 25.08.2019, 8:41

2,572

Оксана Юшкевич

Молодая белоруска хочет после смены власти создать Национальное антикоррупционное агенство.

Об этом пресс-службе Белорусского Национального Конгресса заявила активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Оксана Юшкевич, которая планирует принять участие в парламентской кампании по 96 избирательному округу в Минске.

- Оксана, расскажите о себе — где родились, как попали в Минск.

- Я родилась в 1989 году Лельчицком районе Гомельской области. Деревня, где я жила, относится к Чернобыльской зоне. Там же окончила школу. В 2006 году переехала в Минск, поступила в колледж. А в этом году получила высшее юридическое образование, закончив Институт управления и предпринимательства.

Первое время работала по первой специальности - поваром, но когда я поняла, что моя зарплата соответствует зарплате грузчика, тут же написала заявление. Сменила много мест работы, подработки. Поняла, что в нашей стране заниматься тем, ради чего получаешь образование, нереально. Если некому тебя «продвинуть», то ты никуда не устроишься. Везде кумовство, сватовство и коррупционное братство чиновников. Даже при наличии нескольких высших образований и отсутствии нужных связей существует высокий риск оказаться на улице или идти в дворники и посудомойки. Или уезжать из страны. Зарплата должна быть достойной и соответствовать той работе, которую выполняет человек, той должности, которую он занимает.

- Вы родились и выросли в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. Как это повлияло на вашу жизнь?

- Да. Я не понаслышке знаю о последствиях взрыва на ЧАЭС, знаю, что их нам расхлебывать еще лет сто. Очень не хочу, чтобы такое повторилось, поэтому выступаю против запуска новой атомной бомбы под Островцом. Нам нельзя оставлять после себя наследство в виде онкологических заболеваний, от которых у нас и так страдает каждый третий житель. Хотелось бы, как минимум, оставить после себя страну с чистым воздухом и не загрязненными отходами землей и водой, не ставшую радиоактивным могильником. Хотелось бы, чтобы наши дети были благодарны нам за это, а не за то, что придется расхлебывать последствия очередной аварии, произошедшей по вине безруких руководителей.

- Уже второй раз вы упоминаете руководителей, представителей власти. Почему?

- Механизм управления государством настолько старый, настолько разрушен коррозией и покрыт ржавчиной, что просто не работает. Мы отстаем от цивилизованных стран на десятки лет. Система устарела и нуждается в экстренной корректировке. Необязательно создавать новый велосипед, просто нужно идти в ногу со временем.

Я выступаю за импичмент всей сегодняшней власти — от мелкого чиновника до

Лукашенко. Своим управлением они тормозят развитие страны, которая и так находится на дне покрытого трясиной болота. И в первую очередь это происходит из-за несоблюдения властями закона. Источники права должны быть не только в теории, а применяться на практике. Презумпция невиновности должна действовать для всех без исключения. Исключить «кумовство», негласные установки по социальной, половой дискриминации, формальное отношение к своим обязанностям и работе.

У многих моих студентов были проблемы с прохождением практики в госучреждениях. Сегодня выходит так, что человек учится пять лет, платит огромные деньги, а потом просто приходит, чтобы отметиться или перекладывает бумажки. Это ведь не практика для молодого специалиста. Это принцип работы неэффективной государственной системы. А чтобы пройти нормальную практику, повысить свой уровень, должен быть заключен соответствующий договор между учебным заведением и госорганом. А за это тоже нужно платить, сумма «кусается».

- Вы много говорите о правоохранительной системе. Эта тема близка вам?

- В детстве у меня была мечта стать следователем по особо важным делам. Повзрослев, я поняла что система в которую я так стремилась, гнилая, что она меня не примет. Ну а для того, чтобы ее реформировать, мало быть следователем УБОП, это другие масштабы. Но решать проблему нужно, от этого зависит дальнейшее развитие страны. Я бы хотела после смены власти создать Национальное антикоррупционное агенство с соответствующими функциями и полномочиями.

- Первый этап избирательной кампании — создание инициативных групп для выдвижения «кандидатов в депутаты». Как идут дела с этим?

- Группа набирается. Были небольшие проблемы, связанные с тем, что моим друзьям, студентам в администрации учебных заведений начали говорить, что это незаконно, что участвовать в выборах нельзя. Угрожали выселением из общежития.

Хочу предупредить всех, кто пытается сорвать выборы: за это предусмотрена уголовная ответственность. Есть статья 191 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Процитирую: «Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным <...> наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок». Очень хочу, чтобы об этом помнили все — от деканов и ректоров учебных заведений до членов избиркомов.

- Так все-таки, зачем вы идете на выборы?

- Я за то, чтобы Беларусь стала цивилизованной страной, где соблюдается закон. Я хочу, чтобы мы были живы и здоровы, а не дышали радиоактивным пеплом. Я хочу, чтобы белорусы, наконец, почувствовали уверенность в завтрашнем дне, чтобы нас уважали и ценили работу, которую мы делаем. Хочу, чтобы наши дети гордились нами.

Напомним, «Европейская Беларусь» заявила о том, что формирует инициативные группы для участия в избирательной кампании и призвала граждан страны входить в их состав. Контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923. Присоединяйтесь!