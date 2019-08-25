Борис Желиба: Правительство Беларуси балансирует на грани 8 25.08.2019, 9:39

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От Румаса требуют «разогнать» инфляцию?

23 августа на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом Лукашенко напомнил ему о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников.

«Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу - образование, в здравоохранении - нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то», – заявил Лукашенко.

Сергей Румас заверил его в ответ:

«Сегодня основной упор в деятельности правительства как раз на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату».

«Это не только его электорат, но и те, кто своими руками создают необходимые результаты выборов»

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY высказал уверенность:

«Думаю, Румас ни днем, ни ночью не забывает об этой задаче Лукашенко, потому что она ключевая из поставленных ему – если не считать роста производства».

Упор на росте доходов низкооплачиваемых слоев руководитель страны поручил сделать в конце прошлого года, говоря о главных целях на 2019 год.

«Сможет ли выполнить задачу правительство, будет зависеть от ресурсов бюджета. Если их будет не хватать, любое произвольное повышение зарплат бюджетников через два-три месяца будет аукаться ростом инфляции. Могут быть и какие-то хитрости. Довести получки до 80% от уровня средней зарплаты можно ведь и в сентябре, и 20 декабря, когда это уже не будет оказывать давления на бюджет нынешнего года», – отметил Марголин.

Почему для правителя так важно, чтобы доходы низкооплачиваемых категорий выросли?

«В число низкооплачиваемых категорий работников милиция и служащие органов власти не попадают. Это прежде всего учителя, воспитатели в садиках, средний медицинский персонал да врачи без стажа работы. Но и они имеют для Лукашенко большое значение. Это не только его электорат. Это и те, кто своими руками создают необходимые результаты выборов. А выборы, как известно, не за горами», – подчеркнул Марголин.

«Правительство балансирует на грани»

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY напомнил, что недавно новый министр здравоохранения обещал повысить зарплату медикам в два раза – но до 2025 года.

«Конечно, сегодня таких денег у государства для этих целей нет. А вот более скромные задачи более достижимы. Они идут в рамках политки задабривания накануне выборов. В принципе они решаемы. Но нужно понимать какой ценой. У нас несколько месяцев рост доходов населения почти в три раза превышает рост производительности труда. Такое нарушение макроэкономических пропорций может привести к печальным последствиям», – сказал Желиба.

Он считает, что правительство оказалось в незавидном положении.

«Правительство балансирует на грани. С одной стороны, идет давление со стороны президента по поводу повышения зарплат. А с другой очевиден закладываемый дисбаланс, который может сорвать экономику в инфляцию, а за ней и девальвацию рубля», – считает экономист.