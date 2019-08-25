США продолжают наращивать свою неоспоримость в мировом океане 10 25.08.2019, 9:45

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ВМФ России не в состоянии дать вразумительный ответ.

Намедни на верфи General Dynamics в Гротоне, штат Коннектикут, была заложена 24-я подводная лодка класса “Вирджиния” – “Айова”. Причем данная субмарина будет отличаться от своих предшественниц тем, что её модификации Block IV предполагает целый ряд улучшений как в вопросе эксплуатации и радиолокационной заметности, так и вооружений, пишет sprotyv.info.

Таким образом, процесс пополнения ВМС США подводными лодками данного класса, коих в разных модификациях уже 17 единиц, идет своим чередом. Так же, как и переход от строительства субмарин модификации Block IV к Block V.

К слову сказать, “Вирджиния” Block V — это не просто компактная и мобильная подводная лодка, она обладает расширенными четырьмя 87-дюймовыми ПУ на 7 ячеек КР “Томагавк” с увеличением общего боекомплекта до 65 ракет/торпед.

По сути, именно “Вирджинии” сейчас можно назвать хозяйками морей, с реальной перспективой расширения этого статуса до неоспоримого.

В свою очередь Россия, мнящая себя великой морской державой, не имеет в наличии сколь-нибудь вразумительный ответ, соответствующий как современным вызовам, так и современным технологиям. Дело в том, что российский контраргумент “Вирджинии” в виде АПЛ проекта 855 “Ясень” в составе ВМФ РФ не только находится лишь в количестве 1 экземпляра, но и значительно уступает американской подводной лодке как по высокотехнологичности исполнения, так и огневой мощи.

Разумеется, у россиян есть оптимистичные планы на “Ясени”, которые планируют запустить в серию с 2020 года в режиме нон-стоп с регулярной ежегодной сдачей. Но проблема России в том, что она не только регулярно и традиционно срывает свои планы, но и в том, что догнать ВМС США на данном плацдарме, ей уже не получится. Ведь даже если ввод в строй “Ясеней” и начнется по планам Кремля, к тому моменту у ВМС США уже в строю будет более 20 “Вирджиний”.

А потому, в вопросе величия на морских просторах в классе данных ПЛ Россия снова вне конкуренции. Вне конкуренции по степени абсурдности собственных фантазий.