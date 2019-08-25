Макс Корж: Здесь моя сила и моя земля 7 25.08.2019, 9:50

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Как музыкант собрал полный стадион «Динамо».

Вчера на стадионе «Динамо» отгремел концерт Макса Коржа — одного из главных музыкантов независимой Беларуси. Последние годы рэпер из Лунинца не дает интервью и всячески избегает публичности, что никак не мешает ему устраивать невероятно движовые концерты на десятки тысяч человек.

Журналист tut.by Кристина Горбач объясняет, почему от музыки этого парня любой стадион будет трещать по швам и как получилось, что Корж стал белорусским артистом номер один.

Фото: tut.by

Понять, что субботним вечером в городе будет движ невероятного масштаба, очень просто. Если вечером в пятницу вы прогуливались по Немиге и Зыбицкой, то могли заметить компанию подростков с флагами и фаерами, которые орут треки Коржа, — это подсказка номер раз. Подсказку номер два вы обнаружите около здания по улице Кирова, 8 за несколько часов до начала концерта — толпы людей, освободивших субботний вечер для того, чтобы вживую посмотреть, какие мощные концерты дает Макс Корж. Некоторые из фанатов дежурят под стадионом с пяти утра, а один парень, говорят, пришел за сутки! Третья подсказка со стартом концерта станет самой очевидной — это звук, который на протяжении трех с половиной часов будет разноситься по многим улицам далеко за пределами стадиона.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Когда в ноябре прошлого года Корж объявил о том, что будет собирать «Динамо», многие этому не удивились. Для артиста, который уже дважды с аншлагом выступил в «Минск-Арене», логично было прыгнуть чуть выше и собрать в Минске не 15 тысяч человек, а 35 тысяч. Сам Корж говорит, что не шел к футбольным стадионам целенаправленно, скорее, это некоторое логическое продолжение забитых до отказа площадок вроде главной белорусской ледовой арены. В этом году в списке концертов белоруса значится пять стадионов (помимо Минска — Москва и Киев, а еще Краснодар и Челябинск), и все они, как вы могли догадаться, не страдают от нехватки зрителей. К слову, сегодняшний концерт — самый большой сольник в жизни Коржа (побит недавний киевский рекорд в 26 тысяч человек).

Первых людей пустили на стадион в 16 часов, в 19 часов танцпол выглядел вполне заполненным (очередь, к слову, двигалась достаточно быстро). До начала концерта людей развлекали фанаты Коржа. Вместе с инструментами (преимущественно, духовыми) они забрались на площадку для видеооператоров, которая размещалась между первой и второй частью танцпола, и играли треки, (естественно) Коржа, «Ляписа», а еще неумирающие хиты группы Reflex.

Примерно в 20.30 на сцене включилось видео с девушками в национальной одежде, которые пели о «синявокай Беларусі». На сцену вышел Максим Корж. Он тоже спел о родной стране и сказал: «Где бы я ни был, я почему-то всегда возвращался назад. Здесь моя сила, моя семья, моя земля».

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Как и во время предыдущего концерта в Минске, Максим часто вспоминал о том, как начиналась его карьера. Он обращался к тем из фанатов, кто слушает его недавно, и к тем, кто следит за ним давно. Кстати, попробуйте задать себе вопрос, с какого трека вы слушаете Коржа? Возможно, вы не вспомните, но мне этот момент врезался в память: 2012 год, городской парк в Пинске, мы с одноклассниками позируем для выпускного альбома, а из колонок играет «Небо поможет нам».

Тогда я еще не знала, что это трек моего земляка, парня из белорусского Полесья. Не знала, что через пятерку лет этот парень будет давать концерты от Камчатки до Америки и собирать огромные стадионы, на одном из которых сегодня нахожусь и я. Все, что я запомнила тогда, это прилипчивый мотив, но именно он, как говорит сам Корж, дал ему дорогу в жизнь.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Многие думают, что именно с «Небо поможет нам» началась история Коржа. Это и правда, и нет. Как музыкант Максим стартовал еще в родном Лунинце задолго до 2012-го. Музыкальную школу, куда ходил маленький Корж, во внимание не берем, хотя, по словам многих, любовь к музыке ему привила именно первая учительница по фортепиано. Первые заметные хип-хоп-попытки лунинецкого подростка проявились в группе LunClun, которую Корж с друзьями сколотили в старших классах. Пели, между прочим, на белорусском (есть видео — обязательно посмотрите).

Многие из школьных друзей и сегодня рядом с Коржом на сцене. Например, Леша Лазько — бэк-эмси. Он прошел с Максимом весь путь и вряд ли в свои 17 лет думал, что в августе 2019 года они вместе будут давать концерт в родной Беларуси на 35 тысяч человек.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

А LunClun, если вам еще интересно, развалился: его участники окончили школу и уехали из маленького городка в 40 километрах от границы с Украиной. Корж уехал, как вы догадались, в Минск. Десятки, если не сотни лунинчан сегодня повторили его дорогу и тоже приехали в столицу. Правда, всего на один день — повидаться с земляком. Со сцены Максим сказал, что нет ни одного концерта в мире, на котором бы находилось столько людей, которых он знает в лицо. На «Динамо» были не только друзья и знакомые Макса, но еще мама и папа, дядя и тетя, и даже соседи — и старые, и новые. Уверена, все лунинецкие гордятся тем, что этот парень, Макс Корж, родился и вырос не в каком-нибудь другом неприметном городке, а именно в том, откуда родом и они сами.

Но знакомые и родственники Коржа — люди взрослые. На концерте же было гораздо больше молодежи, студентов и школьников. Они так же, как и сам Корж когда-то, наверняка прогуливают занятия, а те из них, кто пытается добиться чего-то в музыке, на сцене видят пример того, что все возможно: этот парень в свое время выступал в подземных переходах, первый сольный концерт в клубе «Африка» был сравним для него с полетом в космос, а сегодня он стоит на сцене перед тридцатью пятью тысячами.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Почему же среди сотен, если не тысяч обычных парней, которые хотели делать музло, стадионы собирает именно Корж? Вряд ли на этот вопрос есть однозначный ответ. Но точно можно сказать одно: большую роль в этом сыграла его искренность. Максим говорит о том, что волнует его самого, не кичится деньгами, которые у него наверняка есть, живет в кайф и не пытается быть тем, кем на самом деле не является.

К счастью самого Макса, он достаточно рано понял, насколько важно оставаться самим собой. Кто знает, может, если бы видео на «Небо поможет нам» опубликовали в изначальном виде, то Корж сегодня бы не стоял на сцене (скорее всего вы не знали, но в первой версии клипа в кадре красовались девушки и дорогие тачки). «В какой-то момент я понял: вся эта роскошь не по мне», — признался музыкант сам себе и клип пересняли на тот, что есть в YouTube. Огромное количество слушателей из многих городов и стран эту честность оценили. И — пошли за Коржом.

Фанаты музыканта в буквальном смысле следуют за ним. На любом концерте есть ребята «на выезде» — и минимум 10% билетов на минский концерт купили жители других стран, а это около трех тысяч человек. На «Динамо» мелькали флаги России и Украины, Латвии и Литвы, Эстонии и Грузии.

Фото: tut.by

Что творилось на самом концерте, признаться честно, словами описывать достаточно сложно: Корж сыграл многие известные треки, стадион ему подпевал, а паузы между слэмами едва ли составляли 10 минут. Чтобы проникнуться движухой, которую аккумулирует на концертах Макс, стоит хотя бы раз на них побывать. Для чистоты эксперимента нужно обязательно сходить на концерты других рэперов, чтобы увидеть очевидную разницу: так зажигать публику, как белорус, могут лишь единицы.

Корж заводится сам и умеет завести толпу — при этом он лично почти ничего для этого не делает: «работает» его музыка. Поклонники наизусть знают тексты и отлично понимают, в какой момент нужно прыгать, громко выкрикивать ключевые фразы, идти в слэм. Но если совсем честно, атмосферу создает даже не это и не сотни флагов и «олимпиек», которыми сегодня наполнился стадион «Динамо». Дело в текстах и мыслях Коржа, которые находят отклик в сердцах как 15-летних, так и 30-летних. Этих людей тысячи, если не миллионы. Они живут и в Лунинце, и на Сахалине — куда бы ни приехал с концертом Корж, от его музыки абсолютно любой стадион будет трещать по швам.

Когда-то Коржа ругали за простоту текстов песен. Кажется, эти люди не догадывались, что через пятерку лет эти треки назовут «гимном молодости» и им будут подпевать десятки тысяч человек в сотнях городов. Своим примером паренек из Лунинца доказал, что если искренне хотеть заниматься любимым делом, все обязательно получится. Главное — быть собой.

Фото: tut.by