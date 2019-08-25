Путин «выгорел» 9 25.08.2019, 10:11

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В России назревает смена «царя»?

Владимир Путин продолжает крепко держать в руках власть, а раздробленная оппозиция не настолько сильна, чтобы бросить ему реальный вызов. Последние месяцы, однако, показали, что использовавшиеся до сих пор проверенные методы уже не приносят таких эффектов, как раньше, а новых идей у российского президента нет, пишет Gazeta Polska (перевод — inosmi.ru).

Самые крупные за последние годы протестные выступления в Москве, на которых собралось 60 тысяч человек, масштабные лесные пожары в Сибири, экологическая катастрофа в Северодвинске, новые конфликты на Кавказе (между Дагестаном, Чечней и Ингушетией), не доведенные до конца авантюры в Донбассе и Сирии, санкции и все сильнее испытывающее недовольство из-за снижения качества жизни общество — проблем у Путина хватает, и пока он обращается в их решении к испытанным методам. Вопрос, как долго они еще будет приносить те результаты, которых ожидает Кремль.

Кризис двадцатилетнего правления

Владимир Путин, принявший в августе 1999 года бразды правления у дряхлого Бориса Ельцина, за два десятилетия пребывания у руля страны успел увидеть, как приходят на политическую сцену и покидают ее четыре американских президента и десятки других мировых руководителей. Как долго уже находится у власти российский президент, иллюстрирует то, что один из лидеров недавних протестных акций ютубер Егор Жуков родился всего за год до прихода Путина в Кремль. Да и сам Ютуб, который сделал Жукова известным и стал для представителей его поколения привычным и неотъемлемым элементом реальности, появился лишь в 2005 году, то есть спустя шесть лет после того, как российский лидер удобно расположился в своем кресле.

Путин быстро отказался от реформ, гарантом которых он, согласно ельцинскому обещанию, должен был выступать, и взялся за создание автократической системы власти, опирающейся на его бывших соратников по спецслужбам. Вместо того чтобы модернизировать экономику он создал систему олигархической клептократии, в которой все приближенные к властным кругам люди могли быстро и свободно обогатиться. Доходы бюджета от продажи природных ресурсов служили своего рода предохранителем, поддерживая уровень жизни простых россиян на относительно приемлемом уровне.

От текущих проблем отвлекала граждан также великодержавная риторика, активное вмешательство в России в самые разные дела на международной арене (благодаря этому создавалось впечатление, что «с ней вновь все вынуждены считаться») и военные действия в Чечне, Грузии, Сирии или в Украине.

Все эти работавшие до сих пор идеи постепенно перестают давать положительные результаты, а действия Путина выглядят уже не такими умелыми, как раньше. «Жизнь меняется быстрее, чем президент, а пропасть между происходящим в политике и происходящим в реальности увеличивается, в связи с этим заметна некоторая усталость», — объясняет ситуацию политический аналитик Константин Гаазе.

Авантюрные операции в Донбассе или Сирии уже не вселяют в подавленных грузом будничных забот россиян чувство гордости, а заставляют задуматься их о смысле подобных эскапад, тем более что за ними часто следует введение международных санкций, последствия которых испытывает на себе российское общество. Более того, никаких ярких успехов после аннексии Крыма в 2014 году Путин не добивался. На востоке Украины Россия выступает не в роли государства, которое покоряет новые территории и приносит туда цивилизацию, а в роли империи, с огромным трудом старающейся сохранить неудовлетворяющий ее статус-кво, постепенно истекая кровью.

Усталость материала

Одна из проблем путинской системы заключается именно в том, что она существует уже так долго. Сам Путин и его окружение просто стареют и перестают понимать, чего хочет поколение, появившееся на свет в начале XXI века. Среди лидеров протестов помимо 21-летнего Жукова были студенты Даниил Конон и Валерий Костенок (первому из них 22, а второму 20). По оценкам социологов Алексея Захарова и Александры Архиповой, 23% участников протестных выступлений — это люди, которым еще не исполнилось 25, а 60% — 35 лет.

Во властной элите, в свою очередь, молодых лиц нет. Даже артисты и люди из кругов шоу-бизнеса, которые поддерживают власть, это, скорее, представители старшего поколения. Символом того, как российское руководство отстает от духа времени, стал сам Путин, который во время самой активной фазы протестов катался на мотоцикле в компании немолодых членов клуба «Ночные волки» и подчеркивал, что они должны служить примером для молодежи. Между тем образ длинноволосого крутого байкера в кожаной куртке может привлечь, скорее, тех, кто в 1990-е годы уже был подростком, чем тех, кто появился на свет десятилетием позже.

Проблема также в том, что значительная часть молодого поколения не знает мира без Путина. Одна из участниц демонстраций в разговоре с журналистами сформулировала это так: «Мне 20 лет, и я не прожила ни единого дня при свободе».

Ольга Зевелева с факультета социологии Кембриджского университета обращает внимание, что эти люди не понимают ключевого мифа Кремля о «лихих 90-х» и не боятся угрозы «или Путин, или возвращение к прежнему хаосу». Постоянные отсылки к тому, какими ужасными были эти времена, даже высмеивает молодежная поп-культура. В новой песне 19-летней певицы Монеточки звучат такие слова: «Я с детским ужасом узнаю про то, что / В девяностые убивали людей / И все бегали абсолютно голые / Электричества не было нигде / Только драки за джинсы с кока-колою».

Война не избавит от бедности

Ухудшение экономической ситуации ведет к снижению популярности государственных институтов в России и ее ведущих политиков. Сейчас уже 38% россиян не хотят, чтобы после 2024 года Путин оставался президентом. За последний год число таких людей увеличилось на 11%. При этом у президента нет инструментов, которые позволили бы ему решить главную проблему, то есть остановить снижение уровня жизни в стране. Все большему количеству россиян приходится брать кредиты и займы на текущие расходы, чтобы свести концы с концами. В прошлом году долговая нагрузка жителей России увеличилась на 46%. Возможность взять кредит на самые элементарные покупки появилась даже в некоторых сетевых магазинах.

Долги россиян тревожат Кремль. В июне Владимир Путин критиковал банки, дающие деньги людям, которым приходится предназначать на выплату долга 40% своего дохода, поскольку в перспективе это может привести к формированию кредитного пузыря. Министр экономики Максим Орешкин недавно заявил, что, по данным его ведомства, этот пузырь может лопнуть уже в 2021 году. В первом полугодии текущего года почти 30 тысяч россиян подали заявки в рамках процедуры банкротства физических лиц, это на 50% больше, чем в 2018.

Ситуация, судя по всему, серьезна, раз даже данные официального государственного Росстата выглядят тревожными. Опрос, которых охватывал 60 тысяч российских домохозяйств, показал, в частности, что 80% семей испытывают финансовые трудности, 52% не справились бы с непредвиденными тратами, а у 11% не хватает денег на покупку необходимых лекарств или замену изношенной одежды новой. СМИ больше всего заинтересовал тот факт, что 35% россиян не могут купить каждому члену семьи по две пары обуви в год.

Тема получила такой резонанс, что исследование прокомментировал даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что не понимает его результатов и ждет от Росстата объяснений. «Почему именно обувь, почему речь идет о трети населения, откуда вообще эти цифры?» — недоумевал он. Однако для многих пренебрежительная реакция властей стала лишь свидетельством того, насколько они далеки от проблем простого народа.

Президенту пришлось признать, что реальные доходы населения в последние годы снижались, но он обещал, что они начнут расти. Предполагается, что к 2024 году количество бедных в России уменьшится вдвое и составит 6,6%. Между тем сейчас, согласно официальным данным, число россиян, живущих за чертой бедности, достигло 21 миллиона, это на 4% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Оппозиция все чаще говорит о жизни простых граждан, критикуя власть за то, что та не может справиться с их проблемами. Его единственный план состоит в том, чтобы оставаться у власти и заниматься геополитикой, а происходящее в России его, как кажется, совершенно не интересует, о развитии экономики он не думает, говорила о Путине одна из лидеров протеста Любовь Соболь.

Раздробленная оппозиция

Положение Путина уже не так сильно, как прежде, однако, он продолжает сильной хваткой держать в своих руках государственный аппарат и пользоваться поддержкой населения. «Сказать, что его рейтинг рухнул, нельзя, речь идет, скорее, об эрозии поддержки, которая будет прогрессировать», — отмечает Константин Гаазе.

Проблема в том, что никто всерьез не верит в существование каких-либо серьезных конкурентов (по крайней мере за пределами властного лагеря), способных бросить вызов Путину. В протестах участвовала и пыталась ими руководить большая и весьма разношерстная группа, в которую входили как политики, которые хотели принять участие в выборах в Мосгордуму (демонстрации были реакцией на то, что им не позволили этого сделать), так и музыканты, студенты, ютуберы, а также активисты и представители других партий, в том числе коммунистической. На акции в поддержку незарегистрированных кандидатов звучали лозунги «Мы не пыль», «Мы тоже люди», а также «Долой бандитизм» и «России — российскую власть».

Два последних вызвали у участников демонстраций подозрения в том, что в их рядах присутствовали провокаторы, ведь, согласно российскому законодательству, призывы к свержению государственного руководства караются ограничением свободы на срок от пяти до семи лет. Кроме того, именно благодаря таким слоганам кремлевской пропаганде легче представить протестующих в образе дебоширов, которые стремятся ввергнуть страну в хаос. Дискуссии спровоцировало также то, что никаких проблем с полицией не возникло у выступавших на протестных акциях музыкантов, несмотря на то, что проведение их концертов не было согласовано с властями.

Принесет ли пользу смена царя?

Отношение власти и кремлевской пропаганды к протестам отнюдь не так однозначно, как к катастрофе в Северодвинске, которую стараются замолчать: демонстрации подробно освещаются, а в телевизионных публицистических программах регулярно проводятся дискуссии на их тему. Некоторые полагают, что показывая «бунтовщиков и дебоширов», российское руководство старается отвлечь внимание от более серьезных проблем, с которыми столкнулся Кремль. Подчиняющийся властям Всероссийский центр изучения общественного мнения даже провел специальный опрос, сообщив, что 61% москвичей и 69% жителей других регионов поддерживают жесткие действия при разгоне несанкционированных митингов.

Владимир Путин может еще оставаться у руля государства очень долго, но по случаю 20-й годовщины его прихода к власти все чаще звучит вопрос, не истек ли у нее естественным образом «срок годности». Уровень доверия к президенту снижается не только в обществе, но и в государственном аппарате. В победу оппозиции и поворот России на прозападный курс верят только самые большие идеалисты, но сценарий, в котором царя сбрасывает с трона кто-то из его приближенных, обсуждается все чаще. Такой сценарий может оказаться отнюдь не положительным, ведь Россию к ее геополитическим целям, которые российские элиты уже много лет считают неизменными, начнет с новыми силами вести кто-то другой. Кто-то, кого не будет беспокоить усталость и выгорание, в последнее время навалившиеся на Путина.