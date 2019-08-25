Спорная граница: что делят дагестанцы и чеченцы 25.08.2019, 10:23

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Договорится двум республиками так и не удалось.

По переговорам об установлении границ между Чечней и Дагестаном объявлен мораторий, но две республики РФ продолжают конфликтовать между собой — и не только по земельным вопросам, пишет «МБХ медиа».

Переговоры о границе между Чечней и Дагестаном начались в прошлом году, но властям республик за это время договориться не удалось. По мнению главного редактора дагестанского издания «РИА Дербент» Милрада Фаттулаева, правительству республики нужна пауза, потому что у властей нет единой позиции.

«Есть проблема с информированием жителей Дагестана, в Чечне не такой проблемы. Это приводит к тому, что какие-то инициативные группы сознательно или из непонимания выходят с протестами, выламывают указатели, которые устанавливает чеченская сторона. — говорит Фаттулаев. — Чечня хорошо работает с общественным мнением благодаря активности в социальных сетях первых лиц в республике — Кадырова и Даудова. Они по любому поводу четко детально, видеорядом информируют. В Дагестане никто на себя такую ответственность не берет, неизвестно к кому обращаться за комментариями, потому что нет общественных лидеров, получается разброд и шатание».

Есть три основные зоны, где имеются территориальные споры, говорит Фаттулаев. В Ботлихском районе Дагестана жители соседних сел Чечни и Дагестана спорят из-за пастбищ, между которыми произошла потасовка. Ссылаясь на слова дагестанских пастухов, «Кавказский узел» писал, что чеченцы выдворили их с арендованных ими пастбищ. В администрации Веденского района Чечни утверждают, что конфликт носил «местечковый характер».

Администрация села Ансалта утверждает, что это исторические земли Дагестана, которых республику лишили в советское время.

«С учетом исторически сложившихся границ, данные земли служили нам как летние пастбища, для посева овощных культур и заготовки сена для скота на зиму, где трудились и проливали пот наш предки, ухаживая и возделывая данные территории, — говорится в письме администрации Ансалты в адрес главы республики Владимира Васильева и председателя парламента Хизри Шихсаидова.

Предки старейшин села, пишет администрация, имели на данной территории собственные земельные участки, размерами до нескольких гектаров, но документальные подтверждения тому (рукописные записи) были утрачены в ходе боевых действий 90-х во время вторжения незаконных вооруженных формирований.

«В связи с отчуждением данных территорий жители села Ансалта не имеют возможности для плодотворного и качественного развития сельского хозяйства, что приводит к безработице, отрыву населения от самозанятости и оттоку», — сказано в письме.

Другой раздражающий фактор в селе — чеченская башня, построенная на границе. Популярный в Дагестане историк Зураб Гаджиев заявил, что башня построена на дагестанской территории.

Спикер парламента Чечни обвинил историка в провокациях.

Член рабочей группы по демаркации Магомед Магомедмирзаев упрекнул местного главу села Гайдарбега Гайдарбегова в бездействии: «У него в 1999 году сгорел архив, и он с тех пор управляет, не зная, где и что у него находится. С 2018 года мы добивались от главы сельсовета Гайдарбегова и главы администрации Ботлихского района Магомеда Патхулаева вмешательства в происходящее с целью приостановления возведения гигантской башни на горе над нашим селом, пока не будут завершены мероприятия по демаркации (уточнению) границ между республиками. Однако мы столкнулись с их инертным бездействием».

В Чечне есть мнение, что это село — исконно чеченская земля: «Село Ансалта исторически относится к территории Чечни. Граница была проведена еще в 1940—1950-х годах, но в начале 1990-х при президенте Ичкерии Джохаре Дудаеве эти территории постепенно стали обрабатывать и считать своими жители приграничных районов Дагестана. Но стоит отметить, что Чеченская Республика не забирает чужие территории. Все, что переходит ей, это чеченские территории», — заявил чеченский историк, поэт и публицист Зелимхан Мусаев.

Еще один спорный участок — линия разграничения по озеру Казеной-Ам. По словам Фаттулаева, чеченская сторона периодически передвигает эту границу.

Третья зона — в Кизлярском районе, где на границе между республиками произошел конфликт 12 июня. Дагестанцы снесли дорожный знак, установленный дорожными службами Чечни, потому что восприняли его как обозначение, что эта часть Кизлярского района теперь чеченская. На место выехал спикер парламента Чечни Магомед Даудов вместе с силовиками. Дагестанский общественник Шамиль Хадулаев в разговоре с «МБХ медиа» сказал, что это произошло из-за путаницы и провокационных призывов в соцсетях.

Стоит упомянуть и произошедший в августе между дагестанцами и чеченцами медийный конфликт, из-за которого в Махачкале люди вышли на улицы. Спор разгорелся из-за негативного высказывания об исторической роли Имама Шамиля. В его защиту выступили мэр Махачкалы Салман Дадаев и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

«Другой фактор напряженности, который пока не нашел официального подтверждения — якобы произошедшая драка между чеченской и дагестанской молодежью на границе, где якобы произошло убийство чеченца. Эта информация обсуждалась только в чеченских пабликах», — рассказывает Фаттулаев.

Фаттулаев говорит, что переговоры между республиками скорее всего продолжатся в следующем году: «Сейчас продолжаются облеты на квадрокоптерах административной границы с Чечней для того, чтобы у дагестанской стороны появились дополнительные аргументы в переговорах с Грозным по границе».