Как Лукашенко будет отдавать долг России? 13 25.08.2019, 11:29

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Экономист рассказала о «щекотливой» теме.

В новостных ресурсах появилась информация об основных странах-должниках России. Ни для кого не стало открытием, что на первом месте стоит Беларусь, долг которой приближается к $8 млрд. Мы так много берем взаймы, что уже привыкли к этому состоянию — жизни в кредит. Мало кто задумывается, к каким последствиям это может привести. Давайте поговорим сегодня, что это за долги и стоит ли, глядя на них, беспокоиться, пишет в статье на onliner.by Катерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC и визитирующий профессор Киевской школы экономики.

Сразу вспомним: любые долги возникают тогда, когда мы тратим больше, чем зарабатываем. Примерно это и происходит в Беларуси, государство тратит не по средствам и пытается закрывать дыры в бюджете, занимая деньги на внутреннем рынке (например, у населения). Этого, очевидно, недостаточно, и приходится искать кредиторов во внешнем мире.

Когда мы ищем, у кого бы занять денег, по сути, есть несколько опций. Одна — не быть ни от кого зависимыми и выпустить государственные облигации — евробонды. Проблема в том, что наши бумаги не очень хотят покупать. Почему? На самом деле, это тоже интересный вопрос, потому что уровень долга у нас, конечно, большой, но совсем не критичный (в прошлом году составлял 35% от ВВП), в этом — даже стал немного ниже.

Для сравнения — например, в Украине сейчас госдолг составляет 60% от ВВП, а на пике кризиса, в 2016 году, он достигал 81% от ВВП. По международным стандартам считается, что критическая точка долга для развивающихся стран находится как раз на уровне 60%.

Сегодня проблема в том, что желающие купить евробонды у нас есть, но они готовы давать в долг только под высокий процент. Белорусские евробонды в зависимости от выпуска торгуются от 5% до 7% годовых. Чтобы не стагнировать и не стоять на месте, наша экономика должна расти темпами, превышающими эти проценты, что пока сделать не получается.

Вторая опция. Более «дешевые» долги доступны у партнеров, с которыми надо договариваться об определенных условиях. Это может быть Россия, Китай или МВФ.

Про условия МВФ мы все знаем: он требует реформ, пойти на которые власти страны пока не решаются. Речь идет о реформах госсектора, повышении тарифов ЖКХ и т. д. Остается такой партнер, как Россия: с этой страной у нас много экономических связей, с ней нам проще договориться, мы говорим буквально на одном языке.

Давайте все же подсчитаем, что мы должны России. Сейчас, по официальным данным, это почти $7,9 млрд. Не стоит забывать о кредитах, выданных Евразийским фондом развития, где тоже существенная часть капитала принадлежит России. Мы должны фонду более $2,5 млрд. Кроме этого, стоит помнить, что у нас скоро повиснет перед Россией еще и долг за строительство атомной электростанции — это еще около $10 млрд.

Таким образом, сегодня из госдолга почти 40% принадлежит напрямую России и еще 15% можно отнести к России опосредованно. Что это значит? Если Россия вместе с Евразийским фондом придут и потребуют у нас все долги, нашего золотовалютного запаса, который сейчас насчитывает около $8,5 млрд, не хватит, чтобы рассчитаться. Конечно, вероятность того, что к нам придут и начнут требовать все деньги сразу, крайне мала, поэтому давайте исследовать ситуацию дальше.

В следующем году Беларусь должна направить $3 млрд на погашение долгов и процентов по ним. Мы такую сумму выложить уже точно не сможем. Кто-то вновь скажет: возьмите из золотовалютного резерва! Тут все сложнее: деньги, что есть в резерве, не покрывают необходимого критического минимума, которого должно хватать не менее чем на шесть месяцев импорта. При построении здоровой экономики нам надо не тратить эти резервы, а, наоборот, наращивать (что пока и происходит). Поэтому долг придется рефинансировать. Это значит (минутка тавтологии), что придется брать в долг новые долги, чтобы выплатить долги старые.

Куда мы пойдем брать в долг? Скорее всего, вновь к России, и она будет находиться в немного неудобном положении, потому что мы, по сути, говорим: «Извините, но вернуть вам много денег пока не можем. Дайте еще, и мы отдадим хотя бы старые долги».

Ситуация с Россией, с одной стороны, не катастрофична. Она уже неоднократно демонстрировала, что готова помогать. Но надо понимать, что эта немалая набежавшая в графе «кредит» сумма — достаточно мощный рычаг влияния в руках нашего партнера. Захочет ли она воспользоваться этим рычагом — вопрос отдельный и спорный, но сам по себе факт, что другая страна, пусть даже трижды дружественная, может это сделать, должен настораживать.

С другой стороны, стоит понимать, что если еще десять лет назад российская экономика была в отличной форме и никто не смотрел на эти несчастные пару миллиардов, которые дали в долг братской Беларуси, то сейчас она находится в сложной ситуации: в самой России приходится поднимать налоги, сокращать расходы и проводить непопулярную пенсионную реформу. В такой обстановке у российских граждан может возникнуть вполне резонный вопрос: «Почему мы финансируем долги других, когда можем этими деньгами поддержать собственных пенсионеров?»

Здесь мы подойдем к несколько щекотливой теме: рядовые россияне (и не только они) часто уверены, что содержат Беларусь, вкладывая в нашу экономику немалые деньги. Важно помнить, что эти деньги нам не подарили, предполагается, что когда-то мы этот долг выплатим. Считайте, что деньги нам дали «перехватить» на пару десятков лет. Помимо этого, важно понимать, что маленькая Беларусь не имеет на большую, сильную Россию решительно никаких рычагов влияния, а это значит, что давали деньги нам сознательно, исходя из собственных интересов. Что это за интересы, отдельный разговор, но очевидно, что они присутствуют, а это значит, что никто благотворительностью не занимается.

Подводя итог, давайте вернемся к началу разговора. Отдавать долги надо, сокращать свою зависимость от России — полезно. Для того, чтобы это происходило, требуется, во-первых, тратить деньги по средствам, а во-вторых, зарабатывать больше. На сегодняшний момент мы кое-как начинаем выполнять первое правило и затягиваем пояса, ужесточая контроль над бюджетом, уменьшая поддержку убыточных госпредприятий, увеличивая пенсионный возраст и т. д. Но это лишь попытка уменьшить долги «недоедая». Даже в самом лучшем случае это будет очень долгий и мучительный путь к выходу из долговой ямы с постоянной вероятностью рухнуть в еще большие долги при условии любых серьезных экономических потрясений (причем не только в нашей стране). Все пойдет намного легче, если при этом мы начнем больше зарабатывать, но это возможно лишь после того, как начнутся глобальные экономические реформы. Будем надеяться, что эта очевидная мысль рано или поздно материализуется в реальные перемены.