«Два миллиона человек стоит!»: Литва отметила 30-летие «Балтийского пути» 25.08.2019, 11:33

Уникальная акция стала основой для дальнейшего развития независимых стран Балтии.

На этой неделе в Вильнюсе отметили юбилей «Балтийского пути» – уникальной акции, состоявшейся 23 августа 1989 года. Тогда два миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии взялись за руки и выстроились в живую цепь, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс.

Фото delfi.lt

– Это была основа для дальнейшего развития событий. Какие бы там в Москве проекты бы ни развивались, запретить, всё придушить, – ну куда? Ну как? Два миллиона стоят! По существу, это полное национальное самоопределение трёх народов, – вспоминает о событиях 30-летнй давности старший научный сотрудник Института истории Литвы Чесловас Лауринавичюс в интервью ru.delfi.lt.

В минувшую пятницу Кафедральная площадь Вильнюса тоже была заполнена до отказа. Там проходил праздничный концерт «Волна единства».

По словам президента Гитанаса Науседы, жители Литвы, которые участвовали в Балтийском пути, понимали, что второго такого шанса может и не быть: «Люди, которые ехали целыми семьями, с друзьями, могли руками охватить несколько метров, но своими сердцами они отмерили сотни, тысячи километров. Столько они готовы были отдать свободе, борьбе за свободу».

23 августа 2019 года люди тоже образовали длинную цепь: от Кафедральной площади Вильнюса до улицы Укмергес. Это была дань памяти тем, кто добился независимости Литвы.

Но говорили и тогда, и сейчас не только о политике. Глава Литвы признался, что во время «Балтийского пути» сделал предложение своей возлюбленной.

– Мы обменялись кольцами и взялись за руки. И вот держимся за руки уже 30 лет – заявил Науседа.