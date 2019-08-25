Квартиру в центре Минска отремонтировали в стиле Людовика XVI 3 25.08.2019, 11:49

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Иллюстрационное фото

Как она выглядит?

Эта квартира в центре Минска на улице Карла Маркса, 6 заметно выделяется на фоне остальных предложений столичного рынка недвижимости. В ней сделан дизайнерский ремонт в стиле эпохи Людовика XVI. Для того, чтобы грамотно передать все нюансы, привлекался искусствовед. Подробнее о «королевской» сталинке — в материале tut.by.

Фото: realt.by

Квартира четырехкомнатная, площадью 135 квадратных метров. Полная реконструкция жилья с получением всех необходимых документов заняла пять лет.

Фото: realt.by

За это время, были армированы швеллерами полы, возведены межкомнатные кирпичные стены из немецкого облегченного кирпича, все комнаты были оснащены электрическими конвекторными обогревателями и дизайнерскими чугунными радиаторами отопления, в санузлах и кухне установлены электрические теплые полы с автоматикой, установлен скрытый кондиционер с функциями охлаждения и обогрева.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Все сантехнические помещения и кухня были оборудованы системой обнаружения и блокировки протечек воды.

Фото: realt.by

Но самое интересное, это отделка и дизайн квартиры. Вот что об этом говорится в объявлении о продаже: «в квартире использованы декоративные материалы премиального качества — французский искусственно состаренный дубовый паркет в форме „Версаль“ и „елочка“, деревянные стеновые искусственно состаренные панели с историческим резьбовым орнаментом, текстильные обои, терракотовая плитка в форме ковра, дубовые искусственно состаренные брашированием окна исторической формы и стиля.

Фото: realt.by

Для отделки был использован антикварный каминный портал из красного мрамора, включая оригинальный чугунный внутренний кожух (Франция, начало 19 века)».

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартиру продают за 600 тысяч долларов в эквиваленте.