«Фирме выгодно платить лишь половину»: откровения белорусского дальнобойщика 25.08.2019, 12:08

Белорус рассказал о малоизвестной стороне популярной профессии.

Последние годы число белорусов, решивших сменить профессию и уйти в дальнобой, выросло в разы. Сегодня в поисках достойного заработка за руль большегруза садятся все, от тракториста до экономиста. О том, что не все сладко в работе дальнобойщика и почему эта профессия подходит не каждому, рассказал abw.by разочаровавшийся дальнобойщик Кирилл.

Фото: abw.by

"Довольны те, кто в Беларуси получал 300-400 долларов"

До того как пойти в дальнобойщики, наш герой был связан с автомобильным бизнесом. В этом деле за последние годы многое изменилось не в самую лучшую сторону.

- После 2014-2015 годов зарабатывать стало сложнее, в некоторые месяцы - одни убытки. Пришлось искать варианты, как дальше жить и семью содержать. Многие начали уезжать на заработки в Польшу, все больше знакомых уходило в "дальний бой". Большинству нравилось: мол, заработок неплохой, стабильный, да и работа вроде как не самая сложная. Особенно довольные были те, кто в Беларуси зарабатывал 300-400 долларов.

Фото: abw.by

Друг уже несколько месяцев ездил на фуре по Европе и сказал, что им в фирму нужны водители, можно без опыта. Оплата посуточная, 53 евро, но первые два месяца будут платить меньше.

Я взвесил все за и против, собрал вещи и отправился в рейс.

"Фирме выгодно платить половину"

Первые три месяца ездил с более опытным напарником, как бы учился. По сути, что во время "стажировки" делаешь то же самое, что и после, только получаешь 50 процентов зарплаты. На деле, даже если ты не первый раз в жизни сел за руль фуры, после двух рейсов влился в работу, то все равно продолжаешь "стажировку". Фирме выгодно три месяца платить половину суммы.

Фото: abw.by

Первые месяцы зарабатываешь мало, но ожидание большей оплаты подбадривает. Плюс поначалу ездить по Европе очень интересно - новые страны, города.

Фото: abw.by

Платили вовремя, но работодатель тебе постоянно должен за предыдущий рейс. Со временем привыкаешь, неудобство такой расчет приносит только тем, кто увольняется. За редким исключением, никого сразу не рассчитывали, ссылаясь на то, что "нет денег, за рейс с фирмой еще не расплатились".

Фото: abw.by

Рейс, как правило, длится от 9 до 14 дней, дома находишься от трех дней до недели. Но так было не всегда. Летом и после новогодних праздников стабильность пропадает. Бывало, что по полмесяца сидишь дома. При этом каждый день ты должен быть на чемоданах - "вдруг завтра в рейс"? Никуда не выедешь, ждешь и деньги проедаешь.

Перед Новым годом наоборот. Не успеешь приехать домой, как снова в дорогу. Пока постоишь в очереди домой и обратно, чистыми на отдых остаются только сутки. Благо фирма находилась в городе Сувалки, а оттуда в Гродно лучше ехать через Литву - ближе и очереди меньше, чем в Брузгах. После такого "отдыха" снова ехать в рейс очень тяжело, но что поделаешь? Только в такие месяцы и получалось хорошо зарабатывать, но дома не бываешь совсем.

Фото: abw.by

Отремонтировать кондиционер? Нет, не слышал

Работодатель не сильно хотел вкладывать деньги в машину. Если сломался кондиционер, значит, больше его в твоей машине не будет. Хотя сразу отвечают: "Добжэ, зробимо". Ближе к осени шеф говорит, что скоро зима, сделаем перед летом и т.д. Пообщавшись с коллегами, понял, что кондиционера не будет.

Через какое-то время интерес к езде пропадает. Европа не такая уж большая, за год езды по примерно одним и тем же маршрутам приедается, ездить становится скучно.

На стоянках много общаешься с другими дальнобойщиками, в основном с белорусами и украинцами. Все работают по-разному. Кто-то получает зарплату плюс "за километры", кто-то - зарплату плюс суточные. Или просто суточные, как было в моей фирме. Как таковой зарплаты у нас не было, платили только за сутки. Кстати, я только раз встречал белорусов, которым платили еще меньше нашего, всего 50 евро. Хотя между 53 и 50 разница совсем небольшая.

Фото: abw.by

Примерно через год перешел в другую фирму, где платили 60 евро за сутки. Испытательный срок составлял всего два рейса, с третьей поездки платили по полной. Машины были немного новее. Фирма, из которой я уволился, за последний рейс рассчиталась только спустя полтора месяца - неприятно, хотя морально я был к этому готов. Отпускных, как собственно и самого отпуска, не было.

На новом месте сначала была какая-то стабильность: 10-15 дней в рейсе, 5-7 дома. И так пару месяцев. Потом машина стала ломаться почти после каждой поездки. Перерывы между рейсами стали растягиваться - заработок соответственно падал.

"Год прошел как один день"

С учетом всех расходов, частых простоев, отсутствия оплачиваемого отпуска и больничных получилось, что в среднем в месяц зарабатываешь не больше 1000 долларов. На первый взгляд неплохо, но год прошел незаметно, как один день. Дома бываешь редко, выбиваешься из нормального ритма жизни.

Фото: abw.by

Предлагали ехать работать в Германию на какую-то берлинскую фирму. Зарплата выше - 85 евро в сутки, ездить нужно только по Германии. Пятидневная рабочая неделя, иногда нужно выходить в субботу. Проживание в "пансионате", за койко-место нужно платить 150 евро в месяц. График работы - шесть недель работаешь, две недели дома. Отнимаем дорогу - остается 12 дней. Сначала задумался, а потом посчитал, что разница не такая уж большая. По полтора месяца не бывать дома. И остался работать на прежнем месте.

"Постоянно живешь в будке

Работа дальнобойщика продолжала надоедать. Когда "крутишь" сутки или двое на какой-нибудь стоянке, можно рассчитать, сколько стоят часы и минуты твоей работы. Если взять, что обычно люди работают 8 часов, а ты фактически сутками на работе, получается, что это вовсе не большие деньги. К тому же ты постоянно живешь в "будке" и все больше понимаешь, что жизнь проходит мимо.

Фото: abw.by

Домой приезжаешь - куча дел: машину посмотреть, что-то сделать по дому. Если у тебя есть семья и ты не какой-нибудь выпивоха, который между рейсами только и делает, что пьет, то и отдохнуть особо некогда. Детям и жене ведь внимание тоже надо уделить.

Фото: abw.by

"Какие-то большие деньги заработать не получится"

Примерно через года полтора-два всерьез начал думать о том, чтобы уйти из профессии и найти себе занятие в Беларуси. Последней каплей стало осознание, что уже третий подряд день рождения дочери буду "отмечать" в рейсе. Как-то так выпадало, что почти все праздники, кроме Нового года, были в дороге. Так я окончательно понял, что нужно что-то менять.

Дальнобойщик - это не просто профессия, а скорее образ жизни. Жизни, которая проходит мимо тебя. Некоторым нравится: то ли привыкают, то ли склад характера такой, а может, кому жена уже надоела, и, чтобы поменьше видеться, они ездят. Самое главное - вспомнить нечего: дороги, стоянки, редкие встречи с семьей и друзьями, а какие-то большие деньги заработать не получится…