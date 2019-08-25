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Илон Маск предложил согреть Марс с помощью гигантских зеркал

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  • 25.08.2019, 11:59
Илон Маск предложил согреть Марс с помощью гигантских зеркал
Фото: Reuters

Когда климат на Марсе станет теплее, появится пригодная для жизни атмосфера.

Идея терраформировать Марс — то есть изменить его условия настолько, чтобы он стал пригодным для жизни — владеет умами людей уже давно. Совсем недавно предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил в Twitter, что нужно устроить на Красной планете множество атомных взрывов, которые смогут спровоцировать климатическую реакцию: миллиарды кубометров льда растают, и тогда оттуда выйдут залежи углекислого газа, пишет naked-science.ru.

Однако спустя всего пару дней основатель компании SpaceX в одном из своих твитов сделал оговорку: можно не бомбардировать Красную планету, а «согреть» ее с помощью тысяч спутников на солнечных отражателях. Тогда климат на Марсе станет теплее, появится углекислый газ.

Больше свою идею Маск никак не прокомментировал.


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