Британия и Канада выступили против возвращения России в G7 2 25.08.2019, 13:12

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Джонсон и Трюдо обсудили этот вопрос в Биаррице.

В ходе беседы во французском Биаррице 24 августа главы правительств Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо обсудили отношения с Россией. Джонсон в том числе поблагодарил Канаду за поддержку Великобритании в деле об отравлении в Солсбери в марте 2018 года.

Главы правительств Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо обсудили отношения с Россией в ходе саммита G7 ("Большой семерки") во французском Биаррице 24 августа, сообщает пресс-служба канадского премьер-министра.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и договорились, что ее не следует возвращать в "Большую семерку" до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины. Премьер-министр Джонсон поблагодарил Канаду за ее поддержку в осуждении отравления в Солсбери в марте 2018 года", – сказано в сообщении.

24 августа во французском Биаррице начался 45-й саммит лидеров стран "Большой семерки" – Франции, Италии, Канады, Германии, США, Японии и Великобритании.

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

19 августа 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа президент США Дональд Трамп отметил, что предыдущий американский президент Барак Обама хотел выхода РФ из "Большой восьмерки", но, по его мнению, "куда более уместно" было бы оставить РФ в этом блоке.

21 августа телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Берлине 21 августа сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа заявил: "Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

В телефонном разговоре с Зеленским Джонсон заверил украинского президента, что выступит против возвращения России в G7 на саммите "Большой семерки" во Франции 24–26 августа.

22 августа Зеленский призвал президента Европейского совета Дональда Туска проявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в G8 без прекращения войны в Украине.

24 августа Туск заявил, что приглашать на саммит "Большой семерки" в 2020 году лучше представителей Украины, а не Путина.