Европа в наших сердцах 3 Алесь Круткин, «Баста»

25.08.2019, 13:27

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Помните главный лозунг, который когда-то звучал над центром белорусской столицы?

Евросоюз — это не просто семья свободных народов и одно из крупнейших и сильнейших геополитических образований планеты. Это то, что очень близко нам, белорусам. То, что нас окружает. То, что становится для нас все более осязаемым и реальным.

Евросоюз — это, в том числе, три наших соседа. Польша, Литва и Латвия. А скоро и Украина.

Евросоюз — это наши бывшие сокамерники по комунистической тюрьме народов, которые уже успели вырваться на свободу. Чехи, венгры, словаки, румыны, болгары, хорваты, словенцы, эстонцы.

Евросоюз — это будущее Грузии, Молдовы, Македонии, Сербии, Черногории, Албании, и Боснии и Герцеговины. Свой выбор они уже сделали.

Евросоюз — это также и славянский союз. Шесть из 14 крупнейших славянский наций уже в его составе. Пять заявили о желании вступить туда в ближайшем будущем.

Евросоюз — это выбор большинства православных народов. Христианство пришло к народам Румынии, Греции, Болгарии и Кипра из одного центра — из Константинополя. Также, как и к сербам, черногорцам, македонцам, молдованам и нам, белорусам.

Евросоюз — это сообщество очень похожих на Беларусь по менталитету, количеству населения и размеру территории государств.

Евросоюз — это наша общая история. Первые университеты, Магдебургское право, королевские и княжеские династии. Полоцкие князья защищали границы Европы в армии Византии. Наши предки бились за свободу континента под Веной в 1683-ем и под Монте-Кассино в 1944-ом.

Однажды на юге Испании, стоя на так назыаемом балконе Европы, на краю нашего общего европейского мира, в Нерхе, я это прочувствовал своим сердцем. Европа — это наш дом, наша мечта и наше будущее.

Европа в наших сердцах, а Беларусь — в сердце Европы.

Стук этого сердца отдается голосом десятков тысяч участников акций протеста середины 90-ых на улицах Минска. Помните главный лозунг, который тогда звучал над центром нашей столицы?

Беларусь — в Европу!

Алесь Круткин, «Баста»

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