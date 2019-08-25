Дедовщина в Гроднo: били за «беспорядок» и «неуспеваемость» 2 25.08.2019, 13:42

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Стало известно, что происходило в Гродненском училище олимпийского резерва.

Трое молодых спортсменов привлечены к уголовной ответственности за дедовщину в Гродненском государственном училище олимпийского резерва. Нарушения в сфере спортподготовки детей были выявлены еще в конце прошлого года. Дела довели до суда. Об этом рассказывает областная прокуратура.

В ходе проверки исполнения законодательства о развитии и поддержке спорта среди детей и молодежи прокуроры обратили внимание на то, что некоторые учащиеся вскоре после поступления забирали документы из УОР. Объясняли это применением физического воздействия к ним со стороны старших. Эти рассказы подтвердились.

Прокуратура выявила нарушения в работе администрации, социально-психолого-педагогической службы. В результате директора и его заместителя уволили, должностные лица областного управления спорта и туризма были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ноябре прошлого года по одному из фактов насилия СК возбудил уголовное дело. При расследовании круг потерпевших спортсменов в возрасте 14—16 лет значительно расширился. Дело стало многоэпизодным, обвинения в злостном хулиганстве предъявили троим парням в возрасте 19 и 20 лет.

В суде выяснилось, что с сентября 2017-го по октябрь 2018-го обвиняемые неоднократно, с использованием незначительных поводов (несоблюдение порядка в комнате, проверка успеваемости, опоздания на тренировки и т. п.) били младших кулаками в грудь и обувью по ягодицам. Использовали также боксерские перчатки.

В результате двое обвиняемых были приговорены к 2,5 года ограничения свободы без направления в колонию, один — к 3,5 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. С учетом амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси каждому срок сокращен на год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.