Ученые раскрыли главную тайну человеческого мозга 3 25.08.2019, 13:50

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Стало известно, от чего зависит наш с вами интеллект.

В результате сканирования мозга ученые выяснили, от чего зависит интеллект человека. Было установлено, что умные люди имеют более плотные связи между различными отделами мозга, пишет politeka.net. На основании этого, учеными было выдвинуто предположение, что эти связи помогают человеку лучше перерабатывать информацию.

Считается, что показателем интеллекта является объем и структура мозга, но некоторые исследователи указывают на важность особой активности. Специалисты из Рурского университета в Бохуме провели эксперимент с участием 324 мужчин и женщин, которые прошли через МРТ. В рамках исследования было выяснено эффективность мозговой активности. Оказалось, что люди с большими общими знаниями имеют более высокий интеллект.

Уровень ума человека не зависит от пола или возраста, а развитая структура мозга способствует запоминанию новой информации и дальнейшего ее извлечения. Ученые выдвинули гипотезу о том, что такие имеющиеся связи приводят к большей результативности в тесте общих знаний.