Стала известна общая позиция лидеров G7 по вопросу России 6 25.08.2019, 14:13

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Она вряд ли обрадует Кремль.

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой, передает РБК.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон говорил, что вернуться к формату G8, не решив ситуацию на Украине, было бы стратегической ошибкой. Он также указывал, что приглашение России без всяких условий может быть воспринято как слабость «семерки».

Возвращение России в «восьмерку» поддержал американский президент Дональд Трамп. На прошлой неделе он назвал присутствие российской стороны в G8 целесообразным. Американский президент также допустил, что пригласит Россию на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в США, в качестве гостя. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что воссоздание «Большой восьмерки» не является для Москвы самоцелью, однако приглашение на встречу G7, если оно поступит, будет рассмотрено.

Формат G8 сократился до «семерки» в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры объединения не приехали на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без российского президента Владимира Путина.