«Слезы высохли от такой «счастливой» жизни на окраинах» 8 Виктор Горбачев, «Салiдарнасць»

25.08.2019, 14:29

2,162

Как на самом деле живут в «раю» для Лукашенко.

Так, со столицей и областными центрами разобрались. Чистота и порядок. Дисциплина и исполнительность. 25 лет не зря этим тут занимались. Четверть века не коту под хвост. Люди довольны. Зарплаты в центре и в областных городах выше среднего. Все фабрики и заводы – как часики работают.

Теперь взор брошен на окраины. На самые окраины страны. Надо взяться за них. Он приехал в Ивьевский район и в этом ещё раз убедился. Окончательно и бесповоротно. Наступило время окраин. Он очень переживает. Теперь всё будет по-другому.

Районы, кварталы, жилые массивы!

– Я хочу показать, начиная с Ивья, что окраины любой губернии – тоже районы, которые должны развиваться, как следует… Теперь я пройдусь по этим районам, не валообразующим, которые где-то там… Но там же наши люди живут. Поэтому особенность этой поездки в том, что я хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области, – сказал он.

И не надо думать, что это пиар-кампания перед очередными выборами. Ничего подобного. Обычный тяжёлый и ежедневный труд. Работа с людьми. С массами. С окраинами. Надо же разобраться, отчего так на окраинах происходит. Почему они взор бросают на соседние страны и бегут? Бегут на заработки. Чем же не мил край любимый?

Так что ждём результата поездок. Разберётся, и всё на свои места вернётся. И все люди вернутся на окраины. И не будут семьи распадаться, и молодёжь не будет убегать в ВУЗы соседних стран. И как создадим сейчас рабочие места на этих окраинах. И как начнём выравнивать зарплаты с областными да столичной – так всё и заблагоухает вновь! Зацветут сады.

Я что хочу сказать-то. В народе всё время как было? Есть нормальная зарплата на окраине – есть развитие. Нет зарплаты – езди-не езди со свитою, устраивай разгоны или давай обещания, ничего не будет.

Пока труд в Беларуси оценивается отечеством кратно ниже, чем в Европе или России – люди будут уезжать не только с окраин, а в целом, со всей страны. Выбор же очевиден, когда на одной чаше весов – достойная жизнь, оплачиваемый труд и перспективы, а на другой – 300-500 рублей, плюс жизнь в кредит.

И когда слышишь, что ребёнка в школу собирают за кредитные деньги, плакать хочется. А слёз-то и нет. Высохли. От такой счастливой жизни на окраинах.

И для справки. Ивьевский район. Окраина Гродненской области. 1994 год – 40 тысяч население. 2019 год – 23 тысячи. Понимаете? Это и есть результат эффективного управления.

И это самый видимый, главный и честный показатель.

Виктор Горбачев, «Салiдарнасць»