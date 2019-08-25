Можно ломать сценарий Лукашенко 9 25.08.2019, 14:42

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Цирк, устроенный диктатором, можно использовать в своих целях.

Об этом в «Фейсбуке» написал активист Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Спариш:

«В Беларуси не фальсифицируют выборы. В Беларуси просто не считают голоса. У граждан Беларуси украли выборы.

Выборы в Беларуси превратились в цирк. Люди, которые всерьёз участвуют в цирковом представлении — это клоуны.

Но этот процесс можно использовать в своих целях. Можно ломать сценарий, написанный лукой. Мы можем собраться в центрах наших городов на ЛЕГАЛЬНЫЕ и БЕСПЛАТНЫЕ пикеты, высказать своё отношение к этому цирку, к нынешней власти, незаконно продлевающей свои полномочия, можем честно и открыто рассказать о своих проблемах, о проблемах нашей страны.

Нашей власти всё равно, как вы проголосуете — она посчитает, как ей нужно. Ей глубоко до лампочки любые петиции. Единственное, чего она боится и на что обращает внимание — это люди на улице.

Поэтому я и мои товарищи по Народной Грамаде (партия Николая Статкевича) приглашаем на наши пикеты по «сбору подписей» всех, кто ищет легальную и бесплатную возможность уличного протеста.

Я приглашаю на свои пикеты:

- студентов, которых лишили отсрочек;

- студентов, которых распределяют против их воли;

- чернобыльцев, которых лишили льгот;

- людей, у которых украли несколько лет пенсии;

- работяг, которых назвали «тунеядцами»;

- отцов и матерей-328;

- тех, кого всё это достало;

- всех остальных».

Напомним, «Европейская Беларусь» заявила о том, что формирует инициативные группы для участия в избирательной кампании и призвала граждан страны входить в их состав. Контактный телефон / телеграм / вайбер: +375 29 5494923. Присоединяйтесь!