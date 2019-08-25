Стало известно, как слабоалкогольные напитки действуют на организм человека 5 25.08.2019, 14:52

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Водки и коньяк оказались более полезными, чем пиво и вино?

Ученые утверждают, что слабоалкогольные напитки могут принести организму даже больше вреда, чем, например, водка или коньяк, пишет healthinfo.ua.

Пиво. Особа опасность этого напитка в том, что привычка употреблять его совершенно незаметно может перейти в настоящий алкоголизм. Дело в том, что сам вкус пива активизирует выделение гормона удовольствия – дофамина, что способствует формирования привыкания, потребности пить еще и еще. Но пиво в больших количествах может провоцировать воспаление поджелудочной железы, а также увеличение сердца в размерах – появление так называемого «бычьего сердца».

Кроме того, в мужском организме под влиянием пива активно выбрасываются в кровь женские половые гормоны. Для женщин-любительниц пива повышается риск заболеть раком.

Шампанское. Из-за углекислого газа в шампанском алкоголь очень быстро всасывается в кровь и в организме быстрее происходит интоксикация. Врачи предостерегают о том, что шампанское содействует гниению пищевых масс в кишечнике, что чревато отравлением.

Еще один факт: под действием шампанского может «падать» зрение.

Коктейли. Представляя собой смесь разных видов алкоголя, эти напитки могут особенно значительно разрушать печень и провоцировать скачки давления, тем самым нарушая работу сердца. К тому же обычно эти напитки весьма калорийны. В результате они ведут к ожирению, разрушая попутно зубы и печень.

Вина. За счет содержащихся в них биологически активных веществ вина заметно действуют на сосуды. В неподходящем количестве они могут вызывать негативную реакцию в виде стойкого расширения сосудов с последующей нестабильностью артериального давления. Также с употреблением вина ассоциируются нарушения деятельности сердца, печени, психики.