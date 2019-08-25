Владислав Иноземцев: Китай напоминает игрока в казино, проигрывающего все больше 2 Владислав Иноземцев

25.08.2019, 14:59

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Ситуация не столь уж редкая в авторитарных системах.

Вчерашние события на главном экономическом "фронте" мира – торговой войны между США и Китаем – нельзя недооценивать. Хотя стороны не раз объявляли о временном перемирии, неожиданное решение китайской стороны обложить дополнительными пошлинами американский импорт в общей сложности на $75 млрд. вызвало крайне резкую реакцию Дональда Трампа. Около 2 часов пополудни по восточноамериканскому времени через Твиттер президент объявил об увеличении пошлин на китайские товары стоимостью $300 млрд. с 10 до 15% уже со следующей недели, а ещё на $250 млрд. с 25 до 30% с 1 октября. Основные биржевые индексы спикировали на 2,5-3%, нефть ушла ниже $59/бар.

Подобных таможенных ставок ни одна развитая страна не видела с 1950-х годов – и в данном случае речь идёт уже не об ординарном торговом споре, а о катастрофической конфронтации, разгоревшейся всего за пару лет. И хотя традиционно в ней сегодня винят Вашингтон, мне кажется, что причина происходящего совершенно иная.

Соединённые Штаты могли быть недовольны действиями КНР (общая таможенная защита китайского рынка на момент "начала боевых действий" превышала американский показатель на 3-4 процентных пункта, а активность Китая в области промышленного шпионажа и воровства интеллектуальной собственности становилась попросту неприличной). Однако Трамп вполне удовлетворился бы такими уступками, которые никак не изменили бы общую экономическую ситуацию в Китае.

Между тем пекинские бюрократы и стратеги безрассудно переоценили возможности КНР (или осознанно завышали её достижения для докладов в Политбюро), а председатель Си совершенно некритично воспринял эту информацию. Китай полностью зависит от США и их партнёров в технологиях производства микрочипов, выпускаемые им девайсы работают на американских операционных системах, экономика закредитована, надувание пузыря на местном рынке ради поддержания спроса взвинчивает реальную инфляцию, а девальвация валюты крайне затруднена внешним фоном, на котором она будет воспринята как манипуляция курсом. Экономически у Китая нет ни единого шанса не свалиться в штопор в случае продолжения конфронтации с США, но с точки зрения политической логики уступки становятся всё менее реальными. Ситуация напоминает игрока, пытающегося отыграться в казино, но проигрывающего все больше.

Конечно, я могу ошибаться, но, повторю, мне кажется, что мировая экономика находится на пороге полномасштабного глобального кризиса только из-за одного обстоятельства: из-за того, что верные нукеры слишком долго говорили своему императору то, что ему хотелось слышать. Ситуация, замечу, не столь уж редкая в авторитарных системах…

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»