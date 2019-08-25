На трассе М3 произошла серьезная авария 2 25.08.2019, 15:04

2,062

Фото: t.me/pressmvd

Один пассажир погиб, движение транспорта затруднено.

На трассе М3 Минск — Витебск в районе поворота на Боровляны сегодня произошла серьезная авария. Столкнулись Land Rover, которым управлял россиянин, и Skoda, за рулем которой находилась 19-летняя белоруска, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу МВД.

В обеих машинах было по 4 человека. Погибла пассажирка Skoda. На место аварии прибыли МЧС и несколько машин скорой помощи, работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Движение транспорта существенно затруднено, образовались пробки.

По предварительной информации МВД, Skoda двигалась по направлению в Минск, но внезапно пересекла разделительную полосу и совершила лобовое столкновение с внедорожником.

Удар пришелся в правую боковую часть Skoda — пассажир на переднем сидении погибла. В машинах были дети. Все участники ДТП госпитализированы.