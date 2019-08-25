«Люди вышли на понтон, под понтоном все взорвалось» 25.08.2019, 15:30

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Что рассказали жителям Неноксы о радиоактивном взрыве руководители испытательного полигона.

8 августа на морском испытательном полигоне в поселке Нёнокса на Белом море в 40 км от Северодвинска произошел взрыв, в результате которого погибли пять сотрудников "Росатома", а еще несколько были тяжело ранены. По официальному заявлению "Росатома" и Минобороны, это произошло во время испытаний "жидкостной реактивной двигательной установки с изотопным источником питания". Но что именно взорвалось – до сих пор неизвестно: и военные, и Кремль хранят молчание по этому поводу, сообщает currenttime.tv.

По версии расследователей Радио Свобода, взрыв произошел под одним из морских понтонов (платформ), которые в момент испытания находились в море. Эту версию подтверждает разговор, который 12 августа состоялся у жителей села Нёнокса с руководителем морского ракетного полигона Минобороны, капитаном первого ранга Владимиром Босым, а также фото и видео двух понтонов, которые оказались на побережье возле полигона вскоре после аварии. Один из понтонов подтоплен и заметно поврежден.

Встреча с Босым

Встреча жителей Нёноксы с командиром войсковой части 09703, к которой относится полигон, проходила 12 августа непосредственно на территории военной части. Несмотря на закрытый формат, запись беседы все-таки попала на видео. Ролик был опубликован вильнюсским информационным агентством Newsader со ссылкой на ютуб-канал Sotnik-TV.

На видео (очень низкого качества) мужчина в военной форме рассказывает о радиационной аварии, но убеждает собравшихся, что ее последствия якобы не представляют для них угрозы – если не приближаться к выброшенным на берег обломкам.

I think the military man is the head of military unit 09703 (45-й ГЦМП), captain1st rank Bosy Vladimir Igorevich (Босый Владимир Игоревич). Photo from another event: pic.twitter.com/V3SnOyBj8X — Evgeniy Maksimov (@PararamTadam) August 19, 2019

Человеком, который это рассказывает, является Владимир Босый – капитан первого ранга, командир военной части 09703 (она также неофициально известна как "ноль-девятка", обслуживает главный военно-морской полигон Минобороны). С 1950-х годов на этом полигоне в Нёноксе испытываются ракеты морского базирования, в том числе с ядерными боеголовками.

На встрече 12 августа Босый рассказал, что, по его версии, произошло 8 августа. По его словам, "люди вышли на понтон, и под понтоном все взорвалось". "Понтон подбросило, и от находящихся на нем предметов они получили несовместимые с жизнью повреждения. Это работники "Росатома". Их увезли в специализированную больницу "Росатома". Кто вам сказал, что испытания были только 8 августа? Испытания были задолго до этого", – заявил он. Это объяснение подтверждает версию, что взрыв, вероятно, произошел под одной из морских платформ, которые находились в заливе.

Также Босый рассказал жителям села, что во время происшествия испытывался ракетный двигатель, который "питается ядерными изотопами", и рекомендовал людям "не приближаться к предметам, выброшенным за последние дни на берег".

Еще капитан на встрече резко раскритиковал версии взрыва, которые озвучивались в интернете, но не уточнил подробностей:

"Еще кто-то видел какое-то повышение радиации, я бы хотел это увидеть. У нас очень много людей заинтересовано в том, чтобы определенных вещей не было. И поэтому социальные сети – это вообще полное говно. Это полная безответственность, – заявил Босый. – Сидит Вася: ну-ка, надо что-то тут изобразить. Хоп [изображает руками публикацию поста в соцсети]: "А ты читал?" – "Ну да". – "А ты глянь-ка, кошмар-то какой!" Мы теперь все грамотные! А с Васи-то кто-то спросил, что Вася соврал?"

Встречу с Босым 12 августа подтвердили две жительницы Нёноксы. Одна из них рассказала Радио Свобода, что для поездки из Нёноксы в часть был специально организован автобус, а жители села "приносили ягоды с огорода, а командир их ел" – вероятно, для того, чтобы продемонстрировать местным жителям отсутствие после взрыва радиационного заражения в районе.

Вторая собеседница Радио Свобода была на встрече, ее рассказ совпадает с тем, что сообщила ее землячка.

Понтоны

После взрыва 8 августа на побережье Белого моря в окрестностях Нёноксы были обнаружены два понтона, один из которых сильно поврежден. По версии Радио Свобода, именно они использовались во время испытаний 8 августа.

Картинка с выброшенными на берег понтонами была размещена в группе "Нёнокса – в сердце моем", публичный доступ к которой с тех пор был закрыт администраторами. На скриншотах – снимок двух понтонов, один из них стоит прямо у кромки пляжа, а второй, расположенный в нескольких десятках метров от берега, имеет очевидные разрушения и наполовину затоплен.

Житель Нёноксы (он пожелал остаться анонимным) переслал Радио Свобода скриншоты записи, сделанной неизвестным автором. В пояснении к снимку сказано: "Родители, проведите работу с детьми. Детское любопытство не знает границ. Господа военные, извиняйте, что картинку бросаю. Пусть люди посмотрят и успокоятся. И вам спокойней будет, что любопытный народ ближе не полезет рассматривать. Пусть один раз в компьютере взглянут".

Автор этой записи в комментарии также просит не распространять фотографию за пределами группы.

Одна из жительниц села, состоящая в закрытой группе "Нёнокса – в сердце моем", подтвердила, что эта запись там публиковалась, но не согласилась переслать оригинальный снимок в высоком разрешении.

Также понтоны попали на короткое видео, опубликованное 18 августа в открытой группе "Северодвинск Life". Если верить подписи, съемка была сделана 17 августа. На видео понтоны расположены немного иначе, чем на фотографии, кроме того, ближайший к берегу понтон находится в воде, а не на песке. Но, возможно, причина такой разницы в том, что фото было снято во время отлива.

В кадр видео попал поклонный крест, сваренный из металлических труб. Это позволяет достаточно точно установить, где именно на побережье располагаются или располагались понтоны. Жительница Нёноксы подтвердила, что поклонный крест находится на побережье у села, неподалеку от устья речки Верховки.

Этот же крест также попал на несколько снимков, в частности в фотоотчет о туристском походе от Нёноксы в соседнюю Сюзьму и обратно. Из фотографии и описания похода следует, что крест расположен в том месте, где пешеходная тропа от Нёноксы подходит к побережью, в начале песчаной косы на левом берегу Верховки. Понтоны стоят в воде чуть правее по косе в сторону устья реки.

На противоположном, правом берегу Верховки начинается закрытая территория военного полигона, при этом ближайшая площадка к месту расположения понтонов – предполагаемая стартовая площадка ракеты "Буревестник", подчеркивают расследователи.

На кадрах из похода, который прошел в июле 2019 года, понтонов нет, то есть они не являются постоянным элементом местного ландшафта.

8 августа американский Центр изучения проблем нераспространения им. Дж. Мартина Миддлберийского института международных исследований в Монтерее опубликовал спутниковый снимок компании Planet Labs, на котором виден район предполагаемой аварии.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019

На снимке видно расположение участвовавших в испытаниях кораблей и понтонов. Если сравнить их местоположение с фотографиями понтонов, найденных Радио Свобода, можно сделать вывод, что после аварии их оттащили к берегу. Причем военные, возможно, не стали заводить плавучие платформы на территорию своей части, а бросили их на берегу рядом с популярной у местных жителей дорогой. Но не исключено, что понтоны просто выбросило на берег после аварии, как об этом говорит на видео Владимир Босый.

Автор видео с понтонами в северодвинской группе держит в руках дозиметр и пытается замерить уровень радиоактивного излучения вблизи них. Показания дозиметра находятся в пределах нормы и составляют 5–6 микрорентген в час.

Эти данные подтверждают слова капитана Босого: даже если платформа и подверглась воздействию радиации, то, находясь в нескольких километрах от Нёноксы, она прямо не угрожает жителям села. Но вот прикосновение к понтонам или выброшенным с них предметам может быть смертельно опасным для людей.

Российские власти уже на следующий день после аварии признали гибель людей в Нёноксе, но с самого начала пытались замолчать по меньшей мере часть информации о взрыве. Врачей архангельской больницы, куда доставили пострадавших при взрыве, в частности не предупредили о том, что им предстоит работать с облученными радиацией людьми, в чьих организмах нашли радиоактивный нуклид цезий-137.

В ответ на эту публикацию пресс-служба администрации Архангельской области заявила, что московские специалисты обследовали 110 врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Нёноксе, но превышения допустимых уровней радиоактивности в их организмах якобы не выявили.