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Ученые нашли главный секрет успеха карьеристов

  • 25.08.2019, 15:55
Ученые нашли главный секрет успеха карьеристов

Психологи сумели определить причину мотивации успешных людей.

Согласно результатам последних исследований, главной чертой характера успешных людей стал нарциссизм. Самовлюбленные люди оказались больше других нацеленными на достижение результата, пишет argumenti.ru.

Прежде считалось, что нарциссизм — это нежелательный тип характера. Психологи ставили его на одну сторону с психопатией. Теперь выяснилось, что доля самовлюбленности в характере помогает людям стать успешными.


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