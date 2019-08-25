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Белоруса экстрадировали из Северной Македонии

  • 25.08.2019, 16:10
Белоруса экстрадировали из Северной Македонии

Он скрывался 12 лет.

Сегодня в Беларусь экстрадировали человека, которого Интерпол разыскивал более 10 лет. Мужчину обвиняют в приобретении в нашей стране и Польше амфетамина, его хранении, сбыте и контрабанде. Подробности сообщает сайт МВД Беларуси.

Интерпол разыскивал беглеца с 2007 года. Все это время он скрывался на территории других стран, использовал поддельный российский паспорт и даже получил гражданство Швеции. Наконец след злоумышленника нашелся в Северной Македонии. В июле местные правоохранительные органы задержали белоруса, и суд постановил экстрадировать его в нашу страну.

Белорусу грозит до 15 лет лишения свободы.


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