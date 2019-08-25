Белорусы требуют приравнять велосипеды к машинам 39 25.08.2019, 17:01

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Белорусы предлагают обязать велосипедистов получать права.

В ГАИ решили прировнять электросамокаты к мопедам и мотоциклам. Напомним, по словам представителя УГАИ МВД Станислава Соловея электросамокат может развивать скорость до 25 км/ч. Водителей таких девайсов отнесут к пешеходам. А вот тех, кто пользуется более мощными устройствами (со скоростью от 25 км/ч), обяжут иметь водительское удостоверение, чтобы на них ездить. Как в случае с мопедами и мотоциклами: на них нужны еще техосмотр и страховка, пишет kyky.org.

После анонса этих изменений на сайте petitions.by появилась петиция под названием «Велосипеды безопаснее скутеров?». Ее авторы так же вспомнили слова Соловея, и возмутились: «На шоссейном (и не только) велосипеде легко можно развить скорость свыше 25 км/ч, так почему же таких велосипедистов также не приравнять к транспортному средству? Скорость та же, опасность для пешеходов при движении по тротуару та же. Разница только в природе ускорения».

Авторы петиции предлагают обязать велосипедистов, которые ездят быстрее 30 км/ч, так же получать права, как в случае с мотоциклами, мопедами и уже некоторыми электросамокатами.