закрыть
25 августа 2019, воскресенье, 19:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Лепельском районе комбайнер попал в жатку

7
  • 25.08.2019, 17:39
  • 2,235
В Лепельском районе комбайнер попал в жатку
Иллюстрационное фото

Мужчина погиб.

Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета, 24 августа около 14:40 при уборке зерновых культур на территории Лепельского района в жатку комбайна попал 53-летний комбайнер.

По предварительным данным, во время работы мужчина после загрязнения жатки покинул кабину комбайна, не заглушив двигатель. Однако после ликвидации загрязнения жатка начала двигаться и захватила мужчину. Он погиб на месте происшествия.

Согласно Белстату, ежегодно из-за травмирования на производстве гибнут десятки людей. За 2018 год было зафиксировано 95 смертельных случаев. За первое полугодие 2019 года – 53.


популярное за неделю

Мнение

Все по Экклезиасту
Все по Экклезиасту Дмитрий Растаев
Где хлеб, там и песня
Где хлеб, там и песня Константин Скуратович
Девочка с золотым пеналом
Девочка с золотым пеналом Ирина Халип
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия Виталий Портников