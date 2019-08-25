В Лепельском районе комбайнер попал в жатку 7 25.08.2019, 17:39

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Иллюстрационное фото

Мужчина погиб.

Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета, 24 августа около 14:40 при уборке зерновых культур на территории Лепельского района в жатку комбайна попал 53-летний комбайнер.

По предварительным данным, во время работы мужчина после загрязнения жатки покинул кабину комбайна, не заглушив двигатель. Однако после ликвидации загрязнения жатка начала двигаться и захватила мужчину. Он погиб на месте происшествия.

Согласно Белстату, ежегодно из-за травмирования на производстве гибнут десятки людей. За 2018 год было зафиксировано 95 смертельных случаев. За первое полугодие 2019 года – 53.