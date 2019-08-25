Однопартиец Трампа примет участие в президентской гонке 25.08.2019, 18:18

Джо Уолш

Выборы в США пройдут в 2020 году.

Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш намерен участвовать в президентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Associated Press.

Уолш будет выставляться в качестве кандидата в президенты от республиканской партии. Экс-конгрессмен считает, что президент США Дональд Трамп не подходит для Белого дома.

Кроме того, за роль кандидата от республиканцев будет бороться бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд.