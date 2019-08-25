В Могилеве провели пикет против «закона об отсрочках» 1 25.08.2019, 18:31

Фото: tut.by

Пикет провели на городском стадионе.

В Могилеве сегодня прошел пикет против закона об отмене отсрочек. В нем приняли участие двое парней — студент местного колледжа и работник одного из предприятий. Пикет провели на городском стадионе по улице Челюскинцев, он был согласован с городскими властями, передает tut.by.

Сначала на пикет пришел Алексей Моисеев — 19-летний студент Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа. Парень рассказал, что выступает против закона об отсрочках. Через полтора года Алексей заканчивает обучение в колледже. Ему придется отслужить в армии, перед тем как поступить в вуз.

Для проведения пикета Алексей заключил договоры с медиками, милицией и коммунальниками, оплатил их услуги.

Фото: tut.by

Позже к парню присоединился его знакомый — тоже Алексей, работник одного из предприятий Могилева. Его закон об отсрочках не коснется, тем не менее он решил принять участие в пикете.

Напомним, 24 августа пикет против закона об отмене отсрочек прошел в Минске. Согласованный с властями пикет прошел у входа в парк Дружбы народов (площадь Бангалор), в одном из мест, отведенных для проведения мероприятий по уведомительному принципу. На месте присутствовали сотрудники милиции в гражданской форме одежды и медики.

Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был подписан Александром Лукашенко 24 июля. Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Таким образом, выпускники учебных заведений профессионально-технического профиля до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.