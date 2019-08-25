Трамп пожалел о небольшом повышении пошлин на товары из КНР 25.08.2019, 18:41

Президент США хотел бы больших ограничений в отношении Пекина.

Президент США Дональд Трамп пожалел о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая на 5%, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. Однако, как уточнили в пресс-службе Белого дома, пожалел глава Соединенных Штатов не об эскалации торговой войны с Пекином. По словам пресс-секретаря Трампа Стефани Гришем, президент огорчен тем, что поднял тарифы всего на 5%.

«Его ответ был неверно истолкован. Президент Трамп ответил на вопрос утвердительно, так как он сожалеет, что не поднял тарифы еще выше», — заявила Гришем.

Американский президент на пресс-конференции после встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном отказался от прямого ответа на вопрос, есть ли у него дополнительные соображения касательно дальнейшего торгового противостояния с Китаем. Одному репортеру он сказал, что «все может быть», а другому заявил, что у него есть дополнительные соображения практически по любому вопросу.

24 августа Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд вырастут с 25 до 30%. Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму $75 млрд.

При этом сразу после сообщения о новых ограничениях американский президент сообщил, что по-прежнему открыт для торговых переговоров с Пекином. В свою очередь экономический советник Трампа Ларри Кудлоу выразил уверенность в том, что Китай не будет принимать мер в ответ на новые действия США.

Торговая война между странами началась в 2018 году, после того как Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз некоторых китайских товаров. В 2019 году товарооборот между Китаем и США сократился почти на 14,6%.