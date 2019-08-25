В понедельник в Беларуси будет до +30 1 25.08.2019, 18:54

Ожидается погода с небольшой облачностью и без осадков.

В ближайшие сутки, 26 августа, в Беларуси ожидается погода с небольшой облачностью и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер будет восточный, юго-восточный — ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, а в отдельных районах будет до +15. Днем прогнозируется 23-28 со знаком плюс, а местами по юго-западу страны термометры покажут +30, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.