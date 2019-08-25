Литва: Беларусь халатно относится к строительству АЭС 25.08.2019, 19:02

График строительства БелАЭС для властей Беларуси остается более важным, чем обеспечение безопасности объекта.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. Его текст размещен на сайте МИД Литвы.

«Очевидно, что график строительных работ остается более важным для Беларуси, чем обеспечение безопасности АЭС и реализация рекомендаций международных экспертов. Мы призываем Беларусь представить в ближайшее время план действий по устранению недостатков, выявленных в процессе стресс-тестов, для рассмотрения Европейской группой по регулированию ядерной безопасности», — заявил министр.

По его словам, миссия МАГАТЭ, которая находилась на белорусской АЭС с начала августа, приготовила новые важные рекомендации.

Напомним, правительство Литвы решило закупить более 4 миллионов таблеток йода, стоимость которых оценивается в 900 тысяч евро, из-за планов запуска в соседней Беларуси атомной электростанции.