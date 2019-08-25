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Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7

  • 25.08.2019, 19:21
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7
ДЖАВАД ЗАРЫФ
ФОТА: GLOBAL LOOK PRESS

Джавад Зариф прибыл в воскресенье во французский город Биарриц.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл в воскресенье во французский город Биарриц, где проходит саммит стран "Большой семерки". Об этом сообщает Associated Press.

По данным СМИ, Зариф проводит встречу с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Пока неизвестно, будет ли он встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Представитель Елисейского дворца сообщил, что Зариф прибыл в Биарриц по приглашению Ле Дриана "для обсуждения недавних инициатив президентов Ирана и Франции".

Как известно, саммит государств "Большой семерки" открылся 24 августа во французском городе Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.


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