В Сибири увеличивается площадь лесных пожаров 1 25.08.2019, 19:49

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Режим ЧС действует на всей территории Красноярского края, а также в одном районе Якутии.

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в зоне тушения увеличилась на 7,7 тысяч гектаров и составила 50,1 тысяч гектаров, сообщает kasparov.ru.

По данным службы, к полуночи 25 августа на территории страны действовали 109 лесных пожаров. Наибольшее число возгораний зафиксировали в Красноярском крае — 84 пожара на территории 22,1 гектара. За ним следует Чукотка — три пожара на площади 13,2 гектара, и Камчатский край — два пожара на площади 11 тысяч гектаров.

Накануне в России было зафиксировано 122 лесных пожара, площадь составляла 42,4 тысячи гектаров.

В тушении пожаров задействовано 1,4 тыс. человек, 158 единиц техники, 39 воздушных судов.

Из-за лесных пожаров режим ЧС продолжает действовать на всей территории Красноярского края, а также в одном районе Якутии.